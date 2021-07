"Potrzebujemy dialogu udanego, a nie udawanego" - piszą w liście otwartym przedstawiciele 10 samorządów i związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia. Wśród nich są prezesi Naczelnej Rady Lekarskiej, Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Autorzy listu apelują między innymi do organizacji pacjentów oraz do resortu zdrowia o to, by wspólnie wypracować rozwiązania które mają szansę rozwiązać problemy ochrony zdrowia. W tym braki lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników medycznych, z którymi mierzy się wiele szpitali - przyznaje przewodnicząca związku pielęgniarek Krystyna Ptok.

Rocznie z systemu odchodzi ponad dziesięć tysięcy pielęgniarek, a do systemu jako absolwenci, wchodzi ponad pięć tysięcy, z czego nie wszyscy po studiach podejmują pracę - podkreśla.

Rozwiązanie tego problemu - według autorów listu - jest niezbędne, aby zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak między innymi spodziewana czwarta fala pandemii.