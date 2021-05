Po deszczowym weekendzie i chłodnej nocy poniedziałek będzie pogodny i dość ciepły. Termometry w ciągu dnia pokażą do 22 stopni Celsjusza. Nie powinno też prawie padać.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Po niezbyt ciepłej nocy, podczas której termometry nie pokazały więcej niż 8 stopni Celsjusza i licznych burzach podczas weekendu, tydzień zacznie się ładną pogodą. Czeka nas całkiem ładny dzień. Przeważać będzie pogodne niebo - powiedział PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron.

Jak dodał, dopiero późnym popołudniem na południu i północnym-zachodzie kraju pojawi się więcej chmur. Tam zachmurzenie wzrośnie do dużego - wyjaśnił synoptyk. Na tym obszarze - zwłaszcza pod wieczór - możliwe są także przelotne opady deszczu.

W poniedziałek będzie też dość ciepło. Temperatura wahać się będzie od 17 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie do 22 stopni C. na południowym-zachodzie. Jedynie nad morzem będzie trochę chłodniej. Lokalnie na wybrzeżu będzie od 15 do 17 st. C.

Wiatr w poniedziałek będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.