Dariusz Piontkowski: Jesteśmy koncepcyjnie przygotowani do tego, żeby przesunąć termin egzaminu

„Jest to jedna z bardzo prawdopodobnych wersji” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Dariusz Pionkowski o możliwości przesunięcia terminu egzaminu ósmoklasisty. Na pytanie, czy możliwe jest przedłużenie zamknięcia szkół minister edukacji mówił: „Minister zdrowia mówi o tym, że szczyt zachorowań przed nami, także logiczne wnioski dla oświaty nasuwają się same”.

Marcin Zaborski podczas Popołudniowej rozmowy w RMF FM pytał ministra Pionkowskiego o to, kiedy jego zdaniem można się spodziewać powrotu uczniów do szkół. O odpowiedzi usłyszał: Musiałaby wygasnąć choroba - wtedy można się spodziewać ponownego otarcia szkół.

Minister edukacji odniósł się do pytań na temat ewentualnego przesunięcia egzaminu dla ósmoklasistów, w związku z zamknięciem szkół. Bierzemy różne możliwości pod uwagę, na razie nie wiemy, na jak długo będzie zawieszona tradycyjna działalność edukacyjna. Na razie - przy tych terminach, które są - egzamin dla ósmoklasisty nie jest zagrożony - przekonywał Dariusz Piontkowski Jesteśmy koncepcyjnie przygotowani do tego, żeby - jeżeli będzie taka potrzeba - przesunąć termin egzaminu - dodał gość Popołudniowe rozmowy. Minister mówił też o możliwości - w przypadku przesunięcia egzaminu - przeorganizowania harmonogramu roku szkolnego.

Dariusz Piontkowski: Dziś nie mówimy o systematycznej realizacji podstawy programowej

Dziś nie zobowiązujemy nauczycieli do tego, aby w systematyczny sposób wykładali wiedzę z zakresu swojego przedmiotu. Na dziś nie ma podstaw prawnych, aby zmusić do tego nauczycieli, czy zmusić uczniów do wzięcia udziału w lekcjach on-line - mówił w RMF FM minister edukacji, zapowiadając rozporządzenie dla oświaty w tej sprawie.

Zdalna forma nauczania nie jest teraz ujęta w przepisach oświatowych. Dopiero rozporządzenia, które wydamy będzie obejmowało możliwość wystawienia przez nauczyciela ocen, czy rozliczania z obecności uczniów. Dziś nie mówimy o systematycznej realizacji podstawy programowej - zaproponujemy to od przyszłego tygodnia - dodał Piontkowski.