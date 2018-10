Warszawska fabryka czekolady rozpoczęła rekrutację profesjonalnych smakoszy. Ich praca będzie polegać na jedzeniu słodyczy i dzieleniu się swoją opinią.Wymagania? Chęć poznawania nowych smaków i niepalenie papierosów.

Kandydaci do pracy poszukiwani są w Warszawie i okolicach. Praca wymagać będzie od nich stawienia się w fabryce Wedla na warszawskiej Pradze (ul. Zamoyskiego 28/30) trzy razy w tygodniu. Od wtorku do czwartku w godzinach od 12:00 do 16:30.

By wziąć udział w rekrutacji do E.Wedel, należy w dniach 22-24 października zadzwonić pod numer telefonu: 22 349 14 14 i uzasadnić swoją kandydaturę.