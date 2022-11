65 proc. ankietowanych dobrze ocenia nowe zapisy Kodeksu karnego mówiące o konfiskacie samochodów pijanym kierowcom - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Niespełna dwa tygodnie temu Sejm przegłosował nowelizację ustawy w tej sprawie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Policja będzie mogła konfiskować auta pijanych kierowców w trzech przypadkach: 1) gdy prowadzący samochód kierowca ma co najmniej 1,5 promila we krwi, 2) jeżeli spowoduje wypadek, mając co najmniej 0,5 promila we krwi, 3) w wypadku recydywy. Nowelizacja czeka na podpis prezydenta.

Zabierać samochody pijanym kierowcom?

A co o nowych przepisach sądzą Polacy? 65 proc. uczestników sondażu dobrze ocenia nowe zapisy, w tym 34,2 proc. zdecydowanie dobrze, a 31,3 proc. raczej dobrze.

10,7 proc. ankietowanych patrzy na nowe przepisy raczej źle, a 16,4 proc. zdecydowanie źle. 7,4 proc. odpowiadających nie ma zdania w tej sprawie.

/ RMF FM

Konfiskatę samochodów pijanych kierowców zdecydowanie bardziej popierają zwolennnicy rządu (82 proc.) niż opozycji (57 proc.).

Na nowe przepisy nieco przychylniej patrzą kobiety (70 proc.) niż mężczyźni (62 proc.).