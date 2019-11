Koalicjanci PO z Koalicji Obywatelskiej nie chcą się jednoznacznie wypowiadać, czy z ich punktu widzenia lepszym kandydatem na prezydenta jest Małgorzata Kidawa-Błońska, czy Jacek Jaśkowiak. Zapowiadają, że decyzję o ewentualnym poparciu podejmą już po tym, gdy PO wskaże jednego kandydata.

Od lewej: Grzegorz Schetyna, Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak / Leszek Szymański / PAP

Niektórzy nie wykluczają, że wystawią w wyborach prezydenckich własnego kandydata, niezależnie od Platformy.



Zarząd PO jednomyślnie zatwierdził w piątek dwoje kandydatów w prawyborach prezydenckich - Małgorzatę Kidawę-Błońską i Jacka Jaśkowiaka. Lider PO Grzegorz Schetyna powiedział, że liczy, iż wyłoniony w prawyborach kandydat PO będzie kandydatem całej Koalicji Obywatelskiej. Tworzą ją obok Platformy Obywatelskiej Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni.

"Od dawna wspieram Małgorzatę Kidawę-Błońską"

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer pytana, który z rywali w prawyborach jest bliższy jej ugrupowaniu zastrzegła, że Nowoczesna jeszcze nie podjęła decyzji w sprawie wyborów prezydenckich. Zapowiedziała, że debata na temat postępowania partii w kwestii wyborów prezydenckich odbędzie się podczas planowanej na weekend konwencji partii.



Jeśli chodzi o mnie, to od dawna mówię, że wspieram Małgorzatę Kidawę-Błońską. Uważam, że jest bardzo dobrym kandydatem, wyraziła chęć na kandydowanie bez żadnych warunków, natomiast niespecjalnie mi się spodobał tryb zgłaszania pana Jaśkowiaka - zaznaczyła Lubnauer.

Zieloni nie wykluczają swojego kandydata

Współprzewodnicząca Zielonych Małgorzata Tracz powiedziała, że Zieloni nie będą w żaden sposób uczestniczyć w prawyborach, w których PO wybiera swojego kandydata. Jak już będzie wyłoniony kandydat Platformy i być może także inni kandydaci, wówczas będziemy podejmować decyzję czy i kogo poprzeć. Na dziś nie wykluczamy nawet własnego kandydata, toczy się w tej sprawie dyskusja - powiedziała Tracz.



Zarówno z Małgorzatą Kidawą-Błońską, jak i z Jackiem Jaśkowiakiem mam dobry kontakt, więc kibicuję obojgu - dodała pytana, czy ma jakieś własne preferencje w sprawie kandydatów PO.



Dariusz Joński z Inicjatywy Polska zapowiedział, że IP podejmie decyzję o poparciu kandydata w wyborach prezydenckich do połowy stycznia. Wcześniej Inicjatywa będzie się przyglądać debacie, także między rywalami w prawyborach w PO. Jestem zadowolony, że jest dwoje kandydatów - jeden z silnym rodowodem samorządowym, a druga z parlamentarnym - powiedział Joński. Zobaczymy, co zaproponują, jak widzą Polskę po Dudzie, jaki mają pomysł i program - dodał.



Zastrzegł, że styczniowa decyzja może być różna, bo w IP są nawet osoby, która chcą namawiać do startu liderkę tego ugrupowania Barbarę Nowacką, która nie podjęła jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie.