Człon chińskiej rakiety przeleciał nad Polską. „Nasze kamery go śledziły”

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

W niedzielę rano człon rakiety ZQ-2E o masie ok. 5000 kg został zarejestrowany przez sieć bolidową Skytinel w trakcie przelotu nad terytorium Polski - poinformowała Polska Agencja Kosmiczna (POLSA).

W sobotę POLSA informowała o monitorowaniu ponownego wejścia w atmosferę członu rakiety ZQ-2E, która w środę została wyniesiona z chińskiego kosmodromu Jiuquan SLC, znajdującego się w Mongolii Wewnętrznej.

Zgodnie z przewidywaniami obiekt przeleciał nad Polską w niedzielę rano.

„Informujemy, że człon rakiety ZQ-2E o masie ok. 5000 kg (NORAD: 101070, COSPAR: 2026-234L), wyniesionej 14.10.2026 z kosmodromu Jiuquan SLC został zarejestrowany przez sieć bolidową Skytinel w trakcie przelotu nad terytorium Polski ok. godz. 6:13 18.10.2026” - czytamy w niedzielnym komunikacie POLSA.

Przebieg lotu obiektu nad Polską sieć Skytinel opisała na swoim profilu na Facebooku. „(...) nasze kamery śledziły go od momentu, gdy przelatywał nad okolicami Bielska-Białej, aż po wybrzeże Szwecji” - można przeczytać w relacji.

Jak opisała sieć, jeśli chodzi o trajektorię lotu obiektu, był to „wznoszący odcinek orbity, bez zagrożenia deorbitacją nad Polską podczas obserwowanego przelotu”.

POLSA zapowiedziała, że komunikat końcowy zdarzenia zostanie opublikowany w poniedziałek, po weryfikacji danych.

W komunikacie zaznaczono także, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a odpowiednie służby i instytucje są informowane zgodnie z obowiązującymi procedurami. „Prosimy o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów POLSA” - czytamy.