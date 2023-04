Minister edukacji Przemysław Czarnek pojawił się na dwóch filmikach udostępnionych na tiktokowym koncie Prawa i Sprawiedliwości. Zachęcił do zadawania mu pytań, a następnie przyznał, że czasy dla młodych są trudne i im nie zazdrości.

Przemysław Czarnek / Wojtek Jargiło / PAP

W pierwszym nagraniu szef MEiN przywitał się z odbiorcami i powiedział, że jest do ich pełnej dyspozycji oraz odpowie na każde ich pytanie. Zaznaczył jednak: Dużo pytań było do mnie i zarzutów po tej wypowiedzi Radka Fogla (chodzi o post "Za co tak nienawidzicie PiS-u?" - przyp. red.). Zadawajcie pytania konkretne, a nie pytania na zasadzie: "Nie lubimy Czarnka za jego reformy". Zadawajcie pytania z sensem i z rozumem, a nie oparte na manipulacji i kłamstwie podawanym w niektórych mediach, takich jak TVN. (...) To musi być pytanie bazujące na rzeczywistości i postawione z rozumem.

W następnym nagraniu Przemysław Czarnek zwrócił się do odbiorców, przyznając, że "im nie zazdrości".

Czasy są naprawdę trudne. Nadmiar informacji, bombardowanie informacjami, które mamy w rozmaitych programach telewizyjnych, w internecie, w mediach społecznościowych, (...) jest naprawdę okropny. Kiedyś my młodzi ludzie, nie mieliśmy dostępu do aż tak wielkiej ilości informacji. A nadmiar informacji potrafi robić spustoszenie w naszej świadomości. Stąd wiele problemów natury psychologicznej i psychiatrycznej u dzieci i młodzieży - powiedział minister, dodając: My musimy tworzyć warunki do tego, że jeżeli nie dajecie sobie rady z tymi sprawami, żeby rzeczywiście w każdej szkole mogła Wam być udzielona pomoc.

Minister stwierdził, że dlatego zwiększono liczbę etatów psychologów i pedagogów o 20 tysięcy w polskich szkołach w ciągu roku.

Pod postem pojawiły liczne komentarze. Wśród nich pytania o to, co polityk zmieniłby jeszcze w systemie edukacji, dlaczego do szkół wprowadzono przedmiot Historia i Teraźniejszość, czemu zlikwidowano gimnazja, a także kiedy minister poda się do dymisji.