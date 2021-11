Gwałtowny wzrost zachorowań na Covid-19 w Śląskiem. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia, było tam ponad 3 i pół tysiąca nowych zakażeń. To ponad dwa razy więcej niż dobę wcześniej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje, dziennikarz RMF FM Marcin Buczek, lawinowo wzrosła liczba zajętych respiratorów.

Wczoraj w szpitalu covidowym w Katowicach zajętych było 6 takich urządzeń. Dziś wykorzystywane są już wszystkie, czyli ponad 20. Wszystko dlatego, że gwałtownie zaczęła rosnąć liczba osób przywożonych do lecznicy w ciężkim stanie oraz to, że nagle zaczął pogarszać się stan tych, którzy od jakiegoś czasu są tam hospitalizowani. Najczęściej to ludzie w wieku od 30 do 40 lat i bez szczepienia.

Wszystkie respiratory są zajęte także w szpitalu tymczasowym na lotnisku w Pyrzowicach. W całym województwie na 169 respiratorów dla chorych na Covid-19 zajęte są ponad dwie trzecie z nich.

Rekord zakażeń IV fali epidemii

28 380 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby - poinformowało w najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia. To najwyższa liczba nowych infekcji w IV fali epidemii. Zmarło 460 chorych na Covid-19. Bilans pandemii w Polsce to 3 406 129 zakażonych. Nie żyje 81 688 spośród nich.