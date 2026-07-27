Co z ekstradycją Ziobry? Ustalenia RMF FM

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Jest wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Prokuratura chce postawić politykowi Prawa i Sprawiedliwości zarzuty w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości.

Reporter RMF FM dowiedział się, że wniosek ws. ekstradycji Zbigniewa Ziobry jest wysyłany. Dokument trafi do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem resortu spraw zagranicznych.

Przygotowanie wniosku było możliwe po uprawomocnieniu się decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu polityka PiS. Były minister sprawiedliwości ma usłyszeć szereg zarzutów w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie łącznie 26 przestępstw. Chodzi m.in. o wydawanie swoim podwładnym poleceń łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerowanie w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczanie do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Od kilku tygodni były minister sprawiedliwości jest w USA. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie od rządu Viktora Orbana uzyskał ochronę międzynarodową.

Zbigniew Ziobro od początku przekonuje, że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości działał zgodnie z prawem, a zarzuty pod jego adresem są formą politycznego prześladowania przez obecne władze.

Działanie kryminalne w stosunku do mnie wymierzone zostało za granicą, więc ja nie wróciłem, tak jak wielu nie wróciło w czasie stanu wojennego - ocenił Zbigniew Ziobro w styczniowym wywiadzie dla RMF FM. Dodał, że „nawet w stanie wojennym w Polsce, gdyby był formalnie wprowadzony, oni (rząd - przyp. red.) nie mogliby robić to, co robią”.

Mimo faktu, że od miesięcy nie bierze udziału w obradach Sejmu, Zbigniew Ziobro nie złożył mandatu posła. W styczniowej rozmowie z RMF FM stwierdził, że nie planuje takiego ruchu.

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