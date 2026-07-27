Co z ekstradycją Ziobry? Prokuratura potwierdza ustalenia RMF FM

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Jest wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Prokuratura chce postawić politykowi Prawa i Sprawiedliwości zarzuty w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro i afera Funduszu Sprawiedliwości

Dziś właściwym władzom Stanów Zjednoczonych Ameryki przekazano drogą dyplomatyczną, za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka, wniosek o tymczasowe aresztowanie oraz ekstradycję Zbigniewa Ziobro - poinformowała Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach Prokuratury Krajowej, wniosek ekstradycyjny obejmuje 19 z 26 czynów opisanych w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów Zbigniewowi Ziobrze.

Zakres ten został określony z uwzględnieniem stanowiska Sądu Okręgowego w Warszawie wyrażonego w uzasadnieniu postanowienia z 3 lipca 2026 r. Sąd odwoławczy uznał, że w odniesieniu do siedmiu czynów zgromadzone dowody nie wskazują na duże prawdopodobieństwo ich popełnienia, dlatego nie zostały one objęte wnioskiem ekstradycyjnym - wyjaśniono.

Do wniosku ekstradycyjnego dołączono m.in. prawomocne postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz list gończy, jak również informacje i dowody uzasadniające prowadzenie postępowania karnego wobec Zbigniewa Ziobry.

Przygotowanie wniosku było możliwe po uprawomocnieniu się decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu polityka PiS. Były minister sprawiedliwości ma usłyszeć szereg zarzutów w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 26 przestępstw. Chodzi m.in. o wydawanie swoim podwładnym poleceń łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerowanie w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczanie do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Od kilku tygodni były minister sprawiedliwości jest w USA. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie od rządu Viktora Orbana uzyskał ochronę międzynarodową.

Ziobro nie czuje się winny i nie składa mandatu posła

Zbigniew Ziobro od początku przekonuje, że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości działał zgodnie z prawem, a zarzuty pod jego adresem są formą politycznego prześladowania przez obecne władze.

Działanie kryminalne w stosunku do mnie wymierzone zostało za granicą, więc ja nie wróciłem, tak jak wielu nie wróciło w czasie stanu wojennego - ocenił Zbigniew Ziobro w styczniowym wywiadzie dla RMF FM. Dodał, że „nawet w stanie wojennym w Polsce, gdyby był formalnie wprowadzony, oni (rząd - przyp. red.) nie mogliby robić to, co robią”.

Mimo faktu, że od miesięcy nie bierze udziału w obradach Sejmu, Zbigniew Ziobro nie złożył mandatu posła. W styczniowej rozmowie z RMF FM stwierdził, że nie planuje takiego ruchu.