Przesuwanie unijnych pieniędzy z jednego koszyka do drugiego nie rozwiązuje problemu sfinansowania pobytu uchodźców z Ukrainy w Polsce - mówi RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jego zdaniem, Polska nadal czeka na dodatkowe unijne wsparcie w tej sprawie. Wczoraj wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker stwierdził, że nasz kraj potrzebuje dodatkowych środków na pomoc Ukraińcom.

Uchodźcy z Ukrainy w okolicy polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce / Darek Delmanowicz / PAP

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński na pytanie, czy polski rząd złożył jakiekolwiek formalne wnioski o środki z UE na pomoc uchodźcom, odpowiada, że w środę premier Mateusz Morawiecki ponowił taką prośbę u szefowej KE.



"Pieniądze przesunięte ( z koszyka do koszyka - przyp.red ) i tak się Polsce należą. Nie może być tak, że w obliczu największego kryzysu uchodźczego, UE nie robi nic, co miałoby wymiar dodatkowy" - zaznacza w rozmowie z nami wiceminister Paweł Jabłoński. Jak przekonuje, Polska składa w Brukseli rozliczne wyliczenia, ile kosztuje napływ uchodźców, czy ile pieniędzy już wydaliśmy. Dzieje się tak, aby został utworzony nowy fundusz na rzecz uchodźców a nie po to, aby nasz kraj mógł wykorzystać pieniądze, które ma na inne cele.



Wiceminister Jabłoński przekonuje, że oferta UE daje prawo do sięgnięcia po maksymalnie kilkadziesiąt milionów, a Polska oczekuje miliardów pomocy.



Unia ma pieniądze

KE zapewnia, że ma pieniądze na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w obecnym budżecie. Są też niewykorzystane środki z poprzedniej "perspektywy finansowej".



Jednak o nowych źródłach finansowania pomocy dla Ukraińców mogą zdecydować jedynie kraje UE a nie KE. Z przekierowanych unijnych programów wsparcia oraz ze środków z tak zwanego funduszu React-EU do wykorzystania jest 17 miliardów euro do podziału na wszystkie unijne państwa. KE znacznie uprościła zasady finansowania pomocy i czeka teraz na wnioski m.in. z Polski ws. wykorzystania pieniędzy. Warunek jest taki, że nasz kraj musi określić konkretne potrzeby i znaleźć ich finansowanie w już istniejących unijnych programach.



"Musi określić jakie wydatki ponosi budżet i co z tego można sfinansować z unijnych pieniędzy" - powiedział RMF FM jeden z urzędników KE. Komisja przypomina, że uruchomiła na wsparcie uchodźców z Ukrainy trzy i pół miliarda euro w formie szybkich zaliczek. Można z nich korzystać przy pokryciu bieżących wydatków związanych z napływem uchodźców.



Rozmówcy z KE przypominają, że "praca jest do wykonania także po stronie Warszawy". Chodzi nie tylko o wnioski o pomoc na uchodźców. Również o to, że polskie władze nie wynegocjowały jeszcze żadnego programu operacyjnego w nowej perspektywie finansowej, z której Polska otrzymała ponad 100 miliardów euro.



Rozmówcy dziennikarki RMF FM twierdzą również, że polskie władze nie wynegocjowały też szczegółów Funduszu Azylu, Migracji i Integracji , który jest ważny w kontekście pomocy dla Ukrainy.



"Propozycje KE nie do zaakceptowania, potrzebujemy dodatkowych środków na pomoc uchodźcom"

Potrzebujemy dodatkowych środków na pomoc uchodźcom, aplikujemy o te środki teraz, a nie za trzy czy cztery miesiące, bo nie czekaliśmy z pomocą dla Ukraińców - powiedział w środę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Dodał, że nie do zaakceptowania są propozycje KE w sprawie przesunięcia już przyznanych środków.



Komisja Europejska na razie nie planuje żadnych nowych funduszy na wsparcie krajów UE przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Proponuje jedynie przesunięcia w ramach środków przyznanych wcześniej państwom członkowskim w budżecie UE. Polska już wcześniej informowała, że propozycje KE są nieadekwatne do skali wyzwań.



Wiceminister poinformował, że podczas ostatniego forum samorządowego w Mikołajkach rozmawiał z samorządowcami o propozycjach KE. "One są nie do zaakceptowania, jeżeli chodzi o przenoszenie środków, my potrzebujemy dodatkowych środków na pomoc uchodźcom" - oświadczył wiceszef MSWiA.



Podkreślił, że polski rząd nie przesunął środków np. ze służby zdrowia czy z edukacji na pomoc uchodźcom z Ukrainy, tylko utworzył dodatkowy fundusz pomocy przy Banku Gospodarstwa Krajowego. "To są dodatkowe środki na rzecz pomocy uchodźcom i tak samo musi być w UE" - mówił Szefernaker.



Przypomniał, że podczas kryzysu migracyjnego w 2015 i 2016 roku wygospodarowano 6 mld euro dla Turcji. "I dziś potrzebujemy dodatkowych środków nie dla Polski, tylko po prostu na pomoc Ukrainie. My o te środki aplikujemy i to nie za dwa, trzy, cztery miesiące, tylko teraz" - powiedział wiceszef MSWiA.



Podkreślił, że Polska nie czekała z pomocą dla uchodźców do czasu aż przyjdą środki unijne. "Tylko tę pomoc świadczymy jako całe społeczeństwo i państwo polskie od pierwszych godzin agresji. Gdybyśmy czekali na środki europejskie, to dziś na granicy z Ukrainą mielibyśmy kryzys humanitarny wielkich rozmiarów" - powiedział Szefernaker.





Ile pieniędzy dostały samorządy?

Jednostki samorządu terytorialnego w całej Polsce otrzymały do dzisiaj 544 mln zł z rządowego Funduszu Pomocy Uchodźcom z Ukrainy - poinformował w środę wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker.



Wcześniej - we wtorek - wiceszef MSWiA zapewnił, że koszty powstania centralnego punktu rejestracji PESEL na Stadionie Narodowym w Warszawie zostaną uregulowane z Funduszu Pomocy. Dodał, że od początku między PGE Narodowym a władzami Warszawy i rządem było ustalenie, że koszty powstania centralnego punktu rejestracji PESEL zostaną uregulowane z rządowego Funduszu Pomocy.



"Tak jak w całym kraju, jeśli samorząd wystąpi o zwrot tych kosztów, to je otrzyma" - napisał Szefernaker na Twitterze.



Wiceszef MSWiA odniósł się w ten sposób informacji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który powiedział dziennikarzom, że miasto za wynajem Stadionu Narodowego, gdzie działa punkt wydawania numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy, ma zapłacić 2,3 miliona złotych.



Ratusz uściślił, że kwota widnieje w podpisanej na 3 miesiące umowie najmu. To opłata za najem powierzchni i osobogodziny, np. za sprzątanie i ochronę. Jak zaznaczył Trzaskowski, rządzący zapowiadają, że pokryją wydatki.



Fundusz Pomocy powstał w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowywania zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności jej obywatelom dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego.