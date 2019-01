​Czy będzie strajk generalny w szkołach i przedszkolach? Co włoski wicepremier ustali w Warszawie z Jarosławem Kaczyńskim? Czy uda się przyspieszyć sejmowe prace nad wsparciem dla frankowiczów? Co o luce VAT-owskiej wie były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego? To pytania na nowy tydzień w polityce.

Matteo Salvini / RICCARDO ANTIMIANI / PAP/EPA

Nauczyciele i pracownicy oświaty szykują się do rozmów z rządem. Domagają się podwyżek - chcą wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o 1000 złotych miesięczne - od stycznia tego roku. Liderzy Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zapowiadają, że są gotowi do zorganizowania strajku. Liczą na rozmowy z premierem. Zapraszają go do siebie na poniedziałek, a pod koniec tygodnia mają zdecydować o dalszych ruchach. Także na poniedziałek minister edukacji zaprosiła do rozmów wszystkie nauczycielskie związki zawodowe. Zamierza z nimi rozmawiać o minimalnych stawkach wynagrodzenia nauczycieli. MEN proponuje, żeby ich płace w tym roku wzrosły o - w zależności od stopnia awansu zawodowego - od 121 do 166 złotych brutto. Związkowcy przewidują, że w połowie marca mógłby się zacząć strajk generalny w oświacie, który miałby polegać na zamknięciu przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.

Przed sejmową komisją śledczą do spraw VAT w tym tygodniu seria kolejnych przesłuchań. Wśród wezwanych świadków jest Paweł Wojtunik - były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na pytania posłów mają też odpowiadać: Tomasz Tratkiewicz - były dyrektor jednego z departamentów w Ministerstwie Finansów oraz Igor Parfieniuk - były komendant Centralnego Biura Śledczego Policji. Przesłuchania - we wtorek, środę i piątek.

Na pewno wrócą też pytania o zapowiadaną przed wyborami pomoc dla frankowiczów. Kancelaria Prezydenta zapowiada rozmowy na temat projektów przepisów wysłanych przez Andrzeja Dudę do Sejmu w 2016 i 2017 roku. Prezydenccy ministrowie mówią o tym, że parlamentarne prace powinny zostać przyspieszone i powinny być bardziej dynamiczne. I o tym właśnie chcą rozmawiać z ministrem Jackiem Sasinem z Kancelarii Premiera i posłem Tadeuszem Cymańskim, który kieruje sejmową podkomisją opracowującą te przepisy.

Wicepremier Włoch Matteo Salvini przyleci w środę do Warszawy. Spotka się z włoskimi przedsiębiorcami. Ale największe zainteresowanie będą budziły jego rozmowy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Politycy będą rozmawiać o majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Szef MSZ Jacek Czaputowicz przyznał w RMF FM, że będzie mowa o możliwości budowania powyborczych sojuszy w Europie. Salvini to szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzymie, który prowadzi politykę ograniczania napływu migrantów do Włoch. Jest eurosceptycznym liderem Ligi (wcześniej Ligi Północnej). Jego przeciwnicy wytykają mu sympatie prorosyjskie.

To, że politycy przygotowują się do nowego rozdania wyborczego, będziemy też widzieli nie tylko w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Liderzy Kukiz’15 zapowiadają, że w poniedziałek ujawnią pierwszą odsłonę swojego programu europejskiego. Zamierzają zwracać uwagę na to, gdzie Unia Europejska powinna działać skuteczniej na rzecz obywateli. Chcą jej też wytykać biurokratyczne absurdy, które - ich zdaniem - utrudniają życie między innymi przedsiębiorcom.

Do wyborów będzie przymierzać się też partia Jarosława Gowina - Porozumienie. Swoje postulaty programowe zamierza pokazać na konwencji, którą zapowiada na kolejną niedzielę. Gościem tego spotkania ma być Jarosław Kaczyński. Politycy chcą rozmawiać o pomyśle przenoszenia części instytucji i urzędów poza Warszawę.

W polityce międzynarodowej sporo uwagi będzie przykuwała blisko-wschodnia podróż sekretarza stanu USA. Od wtorku przez tydzień Mike Pompeo będzie odwiedzał kolejne kraje regionu: Jordanię, Egipt, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Oman, Kuwejt i Arabię Saudyjską. Ma rozmawiać głównie o wycofaniu amerykańskich wojsk z Syrii, a także o tym, jak ograniczać wpływy Iranu, który dla Stanów Zjednoczonych jest największym wrogiem na Bliskim Wschodzie. Bez wątpienia Mike Pompeo będzie też pytał o sprawę zabójstwa Dżamala Chaszukdżiego. W Rijadzie chce się dowiedzieć, na jakim etapie jest śledztwo w sprawie saudyjskiego dziennikarza, zamordowanego na początku października w saudyjskim konsulacie w Stambule.