To samozapłon mokrego siana, które było składowane w jednej ze stodół, mógł być przyczyną gigantycznego pożaru we wsi Nowa Biała w Małopolsce. Jak nieoficjalnie ustalił nasz reporter - taką wersję zdarzeń bierze pod uwagę prokuratura.

Miejsce pożaru we wsi Nowa Biała / Grzegorz Momot / PAP

109 osób straciło dach nad głową po gigantycznym pożarze w Nowej Białej w Małopolsce. Ogień zniszczył ponad 50 budynków.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. tragedii. Ekipy śledcze przeprowadziły oględziny budynków, które strawił ogień. Wstępnie wykluczono podpalenie jako przyczynę pożaru.

Z nieoficjalnych ustaleń reporterów RMF FM wynika, że przyczyną pożaru mógł być samozapłon mokrego siana, które było składowane w jednej ze stodół. Taką wersję wydarzeń biorą pod uwagę śledczy.

Krajobraz po tragedii

Część domów w Nowej Białej ma kompletnie spalone dachy, spłonęły też budynki gospodarcze. Przed niektórymi domami wciąż stoi wyniesiony w pośpiechu dobytek. Leżą tu meble i zabawki.

Mieszkańcy wsi w rozmowie z RMF FM podkreślali, że w sobotę ogień błyskawicznie zajmował kolejne budynki.

W ciągu 20 minut 20 zabudowań było całe zajęte. Wiatr i zabudowa zwarta, szło wszystkimi stodołami - stwierdził.

Te zabudowania są dach w dach, więc szło to jak domino - podkreślił w rozmowie z RMF FM strażak.



Dary zgromadzone w sali gimnastycznej /Marek Wiosło /RMF FM

W sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Nowej Białej gromadzona jest pomoc materialna dla pogorzelców. Wicedyrektor placówki Karol Dątkiewicz prosi, by nie przywozić już ubrań. To, czego najbardziej potrzeba mieszkańcom to środki czystości, produkty o długim terminie przydatności do spożycia, łopaty, worki, rękawice, gwoździe.

Na konto gminy Nowy Targ dotarły już pierwsze pieniądze dla poszkodowanych. Pierwsze przelewy w wysokości 6 tys. zł trafiają właśnie na indywidualne konta mieszkańców, którzy stracili dach nad głową. Zastępca wójta gminy Nowy Targ Marcin Kulasa zapewnia, że kolejne transze są w drodze. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd chce zainwestować większe środki w zapobieganie ewentualnym, kolejnym pożarom w Nowej Białej i okolicznych wioskach.

Jak pomóc poszkodowanym?

Pożar wybuchł w Nowej Białej w sobotę po godz. 18. Według danych Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ogień uszkodził 25 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 27 rodzin - w sumie ponad 100 osób. Spłonęło lub zostało uszkodzonych około 50 obiektów gospodarczych.



W gaszeniu pożaru uczestniczyło 107 zastępów, 400 strażaków PSP i OSP z dziewięciu powiatów. Poszkodowanych zostało dziewięć osób, które zostały przewiezione do szpitali w Zakopanem i Nowym Targu. Pod opieką lekarzy wciąż pozostaje jedna osoba.



Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski ogłosił, że w przyszłą niedzielę 27 czerwca przed kościołami zorganizowana będzie zbiórka ofiar na rzecz poszkodowanych w pożarze mieszkańców Nowej Białej.

"Zebrane środki zostaną przekazane za pośrednictwem Wydziału ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie na pokrycie najbardziej naglących wydatków osób dotkniętych pożarem" - poinformowała kuria.

Pomoc finansową można przekazać również poprzez udział w zbiórce środków finansowych, organizowaną w portalu zrzutka.pl pod adresem: zrzutka.pl/z/pogorzelcomznowejbialej lub zrzutka.pl/duuwaw (oba odnośniki przenoszą do tej samej zbiórki).

Zbiórka jest oficjalną zbiórką zorganizowaną przez strony internetowej nowabiala24.pl (tj. mieszkańców Nowej Białej), w porozumieniu z samorządem wiejskim.



Możliwe jest również przekazanie pomocy finansowej wykonując przelew na rachunek bankowy połączony ze zrzutką online:

Numer konta/IBAN: PL45175013126889011786262978

SWIFT: PPABPLPKXXX

Odbiorca: Zrzutka.pl sp. z o. o. al. Karkonoska 59 53-015 Wrocław

Nazwa i adres banku: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa

Środki finansowe zebrane w ramach tej zbiórki zostaną ze starannością przekazane ofiarom tego ogromnego pożaru w Nowej Białej.

Jak przekazać pomoc rzeczową na rzecz poszkodowanych?

Jeśli chcecie przekazać materiały budowlane, sprzęt AGD, środki spożywcze, czy inne produkty, które uznacie, iż mogą być potrzebne pogorzelcom - można je przekazać do punktu zorganizowanego na terenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Białej (adres: ul. Główna 13, 34-433 Nowa Biała). Wcześniej warto skontaktować się z sołtysem wsi Krystyną Węglarz.

Jak przekazać pomoc rzeczową na rzecz strażaków uczestniczących w akcji ratunkowej?

Chcąc przekazać jedzenie, warzywa i inne produkty spożywcze, z których można przygotować posiłki dla strażaków biorących udział w akcji, ratujących dorobek życia przed niszczycielskim ogniem, najlepiej najpierw skontaktować się z sołtysem wsi Nowa Biała Krystyną Węglarz. Dla strażaków przygotowywane będą posiłki w Remizie OSP w Nowej Białej, znajdującej się na rogu ul. Św. Floriana i ul. Głównej w Nowej Białej.