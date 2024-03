Wiele sygnałów o brakujących lekach na infekcje dostaliśmy od was w tym tygodniu. Pediatrzy potwierdzają, że są trudności z dostępem do części antybiotyków, głównie do penicyliny w formie syropu dla dzieci.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Pani Paulina napisała na adres fakty@rmf.fm: "Córka zachorowała na anginę. Lekarz przepisał jej antybiotyk. W całych Myślenicach i na południu Krakowa nie było go w aptekach. Ostatecznie musiałam jechać do Suchej Beskidzkiej, 35 kilometrów w jedną stronę" - zwraca uwagę nasza słuchaczka. Największy problem dotyczy teraz penicyliny dla najmłodszych dzieci w formie syropu. To efekt między innymi tego, że w tym sezonie infekcyjnym było dużo zachorowań na anginę. Ten problem dostrzega kierownik Kliniki Pediatrii profesor Teresa Jackowska. Radzi rodzicom, żeby przypominali lekarzom o zamiennikach. Lekarz zamienia na inny antybiotyk drugiego rzutu. Jeżeli chodzi o preparaty doustne, w tej chwili można dostać leki z amoksycyliną czy cefalosporyną. Rekomendowany jest lek pierwszego rzutu, ale w sytuacji braku, ten zamiennik też zadziała, musi być dobrze, penicylina powinna być dostępna w aptekach - dodaje prof. Teresa Jackowska. Widzimy problem w antybiotykach, wczoraj dowiedziałam się, że pacjent nie może kupić żelaza, a potrzebne jest leczenie doustne. Widzimy, że tych leków brakuje - podkreśla pediatra. "Obecnie dominują infekcje wirusowe" Obecnie w Klinice Pediatrii najwięcej jest teraz małych pacjentów z grypą, wirusem RS i zakażonych innymi wirusami, w tym adenowirusami. Leki przeciwwirusowe, w tym przeciwgrypowe na szczęście są dostępne. To potwierdza Naczelna Izba Aptekarska. Apelujemy do rodziców, żeby korzystali ze szczepionki przeciwko grypie, która w tym sezonie jest bezpłatna dla dzieci. U części pacjentów, nawet wcześniej zdrowych, w trakcie grypy albo po przebiegu grypy mamy ciężkie zapalenia płuc. Zdarzały się sytuacje, że musiało dochodzić do drenażu płuc - podkreśla prof. Teresa Jackowska, która pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Mieliście problem z dostępem do leków? Adres fakty@rmf.fm jest cały czas do waszej dyspozycji. Zobacz również: Ukraińcy handlowali lekami na potencję. Służby mówią o milionach tabletek

