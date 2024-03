Prawa kobiet, spór o aborcję i pigułkę dzień po - to jedne z podstawowych tematów determinujących trwającą kampanię przed kwietniowymi wyborami samorządowymi. Prezydent Andrzej Duda nie chce podpisać ustawy o antykoncepcji awaryjnej. A co na ten temat sądzą Polacy? Zapytaliśmy was o tę kwestię w sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Andrzej Duda / Leszek Szymański / PAP

Andrzej Duda najprawdopodobniej zawetuje ustawę o pigułce dzień po umożliwiającą zakup środka bez recepty. Prezydent wstrzymuje się jednak z ogłoszeniem decyzji, uzależniając ją od przebiegu samorządowej kampanii wyborczej i nastrojów społecznych.

Duda twierdzi, że antykoncepcja awaryjna jest już w Polsce dostępna, co jest częściowo zgodne z prawdą. Pigułkę dzień po można wprawdzie kupić, ale wyłącznie z receptą od lekarza.

Nowa ustawa, znosząc konieczność posiadania recepty, poszerza dostęp do leku, co jest kluczowe dla kobiet, bo - jak sama nazwa wskazuje - pigułkę dzień po należy zażyć szybko. Do ginekologa natomiast nie zawsze można się dostać.

Prezydentowi najbardziej nie odpowiada jednak, że w nowej ustawie znalazły się zapisy otwierające dostęp do tabletek kobietom już w wieku 15 lat. Skoro - jak sam powtarza - ograniczamy im dostęp do solariów, alkoholu, napojów energetycznych, to tym bardziej powinniśmy ograniczyć dostęp do tych pigułek. Takie twierdzenia - zrównujące lek z używkami - wywołują oburzenie kobiet i środowisk progresywnych.

Skoro prezydent chce uzależniać swoją ostateczną decyzję w sprawie antykoncepcji awaryjnej od nastrojów w społeczeństwie, przychodzimy z pomocą i wynikami naszego sondażu.

Respondentom zadano pytanie: Co prezydent powinien zrobić z ustawą o pigułce dzień po? Ankietowani mieli do wyboru kilka odpowiedzi.

Wyniki sondażu dość jednoznacznie pokazują, że choć społeczeństwo jest podzielone w tej kwestii, to zdecydowaną przewagę mają zwolennicy rozwiązań zaproponowanych w ustawie. Ponad 50 proc. ankietowanych odpowiedziało, że Andrzej Duda powinien ustawę podpisać. Nieco ponad 11 proc. uważa, że słuszną decyzją byłoby podpisanie aktu, ale przesłanie go do Trybunału Konstytucyjnego.

1/4 ankietowanych optuje za zawetowaniem ustawy, a nieco ponad 6 proc. uważa, że Andrzej Duda powinien odmówić złożenia podpisu i odesłać ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

/ RMF FM

Sondaż został przygotowany przez United Surveys w dniach 08-10.03.2024, metodą mieszaną CATI/CAWI na próbie 1000 osób.