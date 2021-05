Przewrócona ciężarówka spowodowała w poniedziałek rano utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 w Mysłowicach, w kierunku Krakowa. Do wypadku, w którym poszkodowany został kierowca ciężarówki, doszło w pobliżu węzła autostrady A4 i drogi ekspresowej S1.

Dwa pasy ruchu autostrady A4 w kierunku Krakowa zostały zablokowane. Spowolniony ruch pojazdów w stronę Krakowa odbywał się pasem zjazdowym z A4 na S1 - poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

Samochód przewoził ciężki metalowy element, który leżał na jezdni. Na miejscu pracowały służby drogowe i policjanci. Jezdnia w kierunku Katowic została odblokowana przed godziną 12.

Trzy kilometry wcześniej na węźle Mysłowice przed godziną 10 zderzyły się 3 ciężarówki, które zablokowały przejazd w tym miejscu.



Zderzenie ciężarówek na A4 / Gorąca Linia RMF FM

Groźne wypadki w województwie śląskim

Minionej doby w woj. śląskim doszło także do dwóch innych groźnych wypadków. W niedzielę od południa przez dwie godziny utrudniony był ruch w kierunku granicy z Czechami na autostradzie A1 w okolicach Wodzisławia Śląskiego - w wypadku auta osobowego ranna została jedna osoba. Zablokowany był lewy pas drogi. Do innego wypadku doszło w niedzielę na drodze wojewódzkiej nr 793 między miejscowościami Myszków-Będusz i Leśniaki, gdzie samochód osobowy wypadł z drogi - tam również poszkodowana została jedna osoba.



Jak poinformowały śląskie służby kryzysowe, do wypadków doszło także na kolei. W niedzielę pół godziny przed północą między Gliwicami a Zabrzem pociąg z Gliwic do Zawiercia najechał na osobę przechodzącą przez tory. Utrudnienia w ruchu zakończyły się po godz. 2.30 w nocy.



Natomiast po północy na szlaku kolejowym Częstochowa-Wyczerpy na osobę przechodzącą przez torowisko najechał pociąg towarowy. Poszkodowany trafił do szpitala. Jeden z torów był zamknięty prawie do trzeciej nad ranem.