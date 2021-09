Muzeum Narodowe w Krakowie prowadzi akcję "Ciche godziny". Oznacza to, że w każdą pierwszą środę miesiąca przez ostatnie dwie godziny otwarcia każdego oddziału w placówce będzie ciszej. Będzie to specjalny czas m.in. dla osób ze spektrum autyzmu.

"Ciche godziny" są przeznaczone dla osób szczególnie wrażliwych i ze spektrum autyzmu. Dla nich kontemplowanie sztuki ma być wtedy znacznie wygodniejsze.

Z takich specjalnych godzin skorzystać mogą jednakże wszyscy zainteresowani, którzy poszukują w muzeum jeszcze więcej spokoju. W tym czasie muzyka i multimedia na wszystkich wystawach będą wyłączone. Dotyczyć to będzie także przestrzeni poza wystawami - tam światła mają zostać ściemnione.

Przedstawiciele muzeum podkreślają że podczas "Cichych godzin" w oddziałach muzeum konieczne będzie wyciszenie wszystkich urządzeń elektronicznych, najlepiej także powstrzymywać się od rozmów.

Współczesne muzea wprowadzają bardzo wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz multimediów, które wcale nie są ciche - mówi Katarzyna Bik rzecznik Muzeum Narodowego w Krakowie Wiele osób poszukuje po prostu ciszy i spokoju, przeszkadza im np. płacz dzieci. W tym projekcie chodzi jednak szczególnie o to, by osoby z autyzmem czuły się komfortowo. Filozofia działania jest bardzo prosta - wyłączamy, co się da. W każdym oddziale planujemy także stworzenie specjalnego cichego pomieszczenia, w którym np. będzie można poczytać przewodnik, czy posiedzieć i przemyśleć to, co się zobaczyło. Takie miejsce działa już w naszym oddziale, czyli Muzeum Czartoryskich - dodaje.

W tym czasie także zwiedzanie w grupach oraz z przewodnikiem nie będzie możliwe.

Wprowadzenie nowych możliwości zwiedzania to kolejny etap dostosowywania muzeum dla osób o szczególnych potrzebach. Takie rozwiązania są konsultowane z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się osobami z autyzmem.