52-letnia nauczycielka wychowania przedszkolnego z Gorzowa Wlkp. stanie przed sądem pod zarzutem naruszenia nietykalności cielesnej dzieci, nad którymi sprawowała opiekę. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Katarzyna G. została oskarżona o naruszenie nietykalności cielesnej 12 przedszkolaków w wieku sześciu lat. Polegało to m.in. na ich szarpaniu za ubranie, ciągnięciu za włosy i uszy, czy uderzaniu ręką. Zarzuty obejmują okres września 2018 r. Kobieta nie przyznała się do winy - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Roman Witkowski.

Dodał, że początkowo śledztwo było prowadzone pod kątem psychicznego i fizycznego znęcania się nad przedszkolakami, ale prokurator nie znalazł dowodów, by tak było.



Stwierdził jednak, że metody wychowawcze stosowane przez oskarżoną naruszyły prawo. Stąd zarzuty związane z naruszeniem nietykalności cielesnej zagrożone karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku - dodał rzecznik.



Sprawa agresywnego zachowania jednej z wychowawczyń wobec niektórych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 17 przy ul. Maczka w Gorzowie ujrzała światło dzienne w październiku ubiegłego roku. Zgłosiła to dyrekcji placówki matka jednego z wychowanków. Katarzyna G. została odsunięta od pracy z dziećmi, a sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Gorzowie.