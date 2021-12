Święta już za niedługo, a to oznacza, że to najwyższy czas, by pomyśleć o choince. Po bożonarodzeniowe drzewko nie musicie jednak biec do sklepu. Żółto-niebieski konwój jeździ po całej Polsce i rozdaje choinki naszym Słuchaczom. Dziś odwiedziliśmy Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę.

