Protest Tysięcy Miast rozpoczął Globalny Tydzień Protestu poprzedzający szczyt klimatyczny ONZ. W tysiącach miast na całym świecie, w tym ponad 60 w Polsce, ruszył dziś młodzieżowy strajk klimatyczny.

Młodzież w wielu miastach na świecie - również w Polsce - będzie maszerować w obronie środowiska.



Jak donosi nasz reporter, na Placu Konstytucji w Warszawie zebrało się co najmniej 2 tys. osób. Cały czas przychodzą też nowi, często kolorowo ubrani młodzi ludzie.

Według organizatorów ostatecznie może ich być nawet kilka tysięcy. Część z nich ma dziś w szkole wolne, ale niektórzy przyznają, że musieli urwać się z kilku lekcji.

Ja chciałem przekazać, że nasze pokolenie nie jest tak ignoranckie, jak myślą niektórzy dorośli. Chcieliśmy pokazać, że naprawdę przejmujemy się tym co politycy robią z naszym światem - mówi jeden z młodych chłopaków naszemu reporterowi.

W Krakowie młodzi ludzie wyruszyli sprzed Muzeum Narodowego. Na plakatach niosą hasła: ,,Politycy do roboty" ,,Chcemy móc oddychać", w krakowskim proteście bierze udział około tysiąca osób

Walczymy o przyszłość dla nas i naszych dzieci, żeby mieć co jeść w przyszłości. Jeżeli nadal będzie tak, jak jest to rolnictwo upadnie i ceny produktów będą bardzo wysokie i nie będziemy mieć co jeść - mówi jedna z protestujących.

Politycy powinni po prostu zastanowić się nad tym. Coraz więcej polityków stara się mówić o klimacie, ale to, że mówią nie wpływa na to, że później coś robią - dodaje inna.

Wśród zebranych są nie tylko młodzi ludzie - Przyszłam, bo mam wnuki i chce, żeby żyły w zdrowym świecie, żeby cieszyły się z tego świata, bo jestem babcią dla klimatu - powiedziała naszemu reporterowi pani, która bierze udział w proteście.

Protestujący przechodzą przez miasto, pod urząd wojewódzki, gdzie chcą wręczyć wojewodzie swoje petycje ws. zmian klimatu.