W Krakowie trwa wieczór charytatywny Fundacji „Między Niebem a Ziemią”. Fundacja pomaga rodzinom nieuleczalnie chorych dzieci. Podopieczni Fundacji mogą liczyć między innymi na pokrycie kosztów rehabilitacji, lekarstw, środków opatrunkowych i medycznych, a także na sprzęt rehabilitacyjny.

Sylwia Zarzycka –prezes Fundacji /

Co wyróżnia działania Fundacji "Między Niebem a Ziemią", to że w sposób szczególny opiekuje się rodzinami nieuleczalnie chorych dzieci. Jak mówi dla RMF FM Sylwia Zarzycka - prezes Fundacji: Szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dzieci, a to w przypadku dzieci chorych ma szczególne znaczenie. Zdrowe dzieci rosną, kształcą się i uciekają nam z domu, natomiast te chore są z nami całe życie. Dlatego Fundacja pokrywa koszty pomocy psychologicznej dla rodziców, a raz do roku organizuje dla nich weekendowy wyjazd.

Jedną z istotnych aktywności Fundacji jest także pomoc zdrowemu rodzeństwu dzieci nieuleczalnie chorych. Choroba dziecka w domu, to choroba całej rodziny - powtarza w wywiadzie pani prezes Fundacji. Okazuje się, że z powodu tej choroby i braku środków rodzeństwo takich nieuleczalnie chorych dzieci nigdy nie wyjeżdżają na ferie i wakacje, nie mają skompletowanych wyprawek szkolnych, czy nowych ubrań.

Wieczory charytatywne odbywają się raz w roku w 4 miastach w Polsce - Gdańsku, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Pieniądze z licytowanych przedmiotów i usług zasilają konto fundacji. Jedną z atrakcji wystawionych do licytacji jest ekskluzywna wizyta w studiach radia RMF FM na Kopcu Kościuszki z okazji 30-lecia Radia.

Na pomoc dla rodzeństwa nieuleczalnie chorych dzieci podopiecznych Fundacji "Między Niebem a Ziemią" będą także zbierane środki podczas wycieczek organizowanych w studiach RMF.