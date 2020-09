Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 10 osób z grupy rozprowadzającej leki, które rzekomo, miały działać na potencję. Zatrzymani to mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Łodzi i Mielca. Mają od 22 do 32 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Cztery osoby trafiły do tymczasowego aresztu.

