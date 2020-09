Gotówka ukrywana w specjalnych skrytkach, luksusowy samochód do dyspozycji - to część nowych ustaleń Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Jak twierdzi Polsat News, śledczy zabezpieczyli majątek o wartości ok. 4 mln złotych a skala działania byłego polityka, była dużo większa niż do tej pory przypuszczano.

