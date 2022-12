Zaułek w Bytomiu to niepozorna uliczka łącząca Rynek z ul. Dzieci Lwowskich. Najwęższa, najkrótsza i jedna z najstarszych w mieście. Zachowała swój pierwotny, średniowieczny kształt, ale przez lata trudno było się nią chwalić. Za ponad 1,3 mln zł została zrewitalizowana. Odbyło się to przy współpracy z konserwatorem zabytków i mieszkańcami.

Zrewitalizowana ul. Zaułek w Bytomiu /

Ulica Zaułek była bardzo zaniedbana. Mieszkańcy parkowali tam samochody, stały kubły pełne śmieci. Teraz samochodów już nie ma, pojawiły się m.in. donice z zielenią i ławki. Nawet śmietnik wygląda, jak mała architektura - mówi jedna z mieszkanek. Powiedzieć, że jest to zmiana na lepsze, to nic nie powiedzieć, bo to jest tak naprawdę zmiana cywilizacyjna. Po wielu latach udało się przekonać wszystkie wspólnoty do koncepcji zagospodarowania tej przestrzeni. To jest wprowadzenie tego miejsca do Unii Europejskiej z głębokiej Azji - dodaje Beata Kińczyk, która brała udział w konsultacjach poprzedzających rewitalizację ulicy.

Historia ul. Zaułek sięga co najmniej czasów lokacji miasta w 1254 r. Według hipotez archeologów ma wcześniejszy rodowód. Najprawdopodobniej był to główny ciąg drożny miasta przedlokacyjnego na osi wschód-zachód - mówi miejska konserwator zabytków Dominika Kściuczyk.

Ulica z czasem straciła na znaczeniu, a rolę komunikacyjną przejęły sąsiednie ulice. Zaułek sąsiaduje z oficynami kamienic, jednak bliskość Rynku i innych reprezentacyjnych części miasta sprawiła, że nawierzchnia tej ulicy została wybrukowana w XIX w., wcześniej była wyłożona kamieniem polnym.

Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz podkreśla, że podczas konsultacji społecznych i samych prac udało się pogodzić kwestie techniczne, wiedzę historyczną i oczekiwania mieszkańców. Ich odczucie jest zawsze dla nas najważniejsze. Myślę, że efekt jest bardzo fajny, dobry. Choć otwieramy inwestycję u progu zimy, jestem przekonany, że wiosną, gdy się tu zazieleni, miejsce to zatętni życiem - powiedział prezydent.

Projekt zakładający zagospodarowanie terenu przy ul. Zaułek został w 2019 r. wpisany do zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji. Uliczkę wyremontowano w ramach wartego 26 mln zł projektu rewitalizacji ul. Dworcowej oraz okolic bytomskiego Rynku, na który miasto pozyskało 15,3 mln zł unijnej dotacji. Koszt rewitalizacji samego Zaułka to 1,3 mln zł.