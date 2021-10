Policjanci zatrzymali mężczyznę, który przed kilkoma dniami na jednej z ulic w Bytomiu zadał kilka ciosów nożem 34-latkowi. Podejrzany trafił do aresztu pod zarzutem usiłowania zabójstwa.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Jak podał w czwartek zespół prasowy śląskiej policji, do przestępstwa doszło w piątek (1 października) późnym popołudniem na ul. Orzegowskiej w Bytomiu.

Policjanci otrzymali informację o rannym mężczyźnie. Kiedy przyjechali na miejsce, okazało się, że 34-latek został zaatakowany przez 28-latka. Pomiędzy mężczyznami doszło do nieporozumienia, w którego następstwie młodszy z nich sięgnął po nóż - opisuje bytomska komenda.

Ranny został przewieziony przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Policjanci zatrzymali nożownika i doprowadzili go do prokuratury. Mężczyzna był już wcześniej zatrzymywany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

We wtorek w Prokuraturze Rejonowej w Bytomiu przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o jego aresztowaniu na trzy miesiące. Podejrzanemu może grozić nawet dożywocie.