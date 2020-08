„Nie chodzi o zadowolenie. Mam nadzieję, że w tej chwili nastąpi korekta sposobu walki z epidemią. Że ona się bardziej skonkretyzuje” – powiedział Andrzej Sośnierz, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i obecny poseł Porozumienia, pytany w Rozmowie w samo południe o to, co sądzi o rezygnacji Łukasza Szumowskiego z kierowania resortem zdrowia.

Paweł Balinowski zapytał swojego gościa, czy notowany od kilku tygodni wzrost nowych zakażeń jest dobrym momentem na pozbawienie Ministerstwa Zdrowia kierownictwa. "To jest decyzja pana ministra. Trzeba jego zapytać, jakie motywy mu przyświecały (...). Miałem nadzieję, że minister Szumowski podejmie i wdroży przynajmniej część moich propozycji. Totalnie nie jesteśmy przygotowani do walki z epidemią (...). Skoro pan minister tego nie podjął, mam nadzieję, że podejmie to jego następca" - podkreślił Andrzej Sośnierz.

"Cały czas mamy rozproszonych w społeczeństwie niewykrytych. Moja propozycja (walki z pandemią koronawirusa - red.) opierała się na tym, żeby sprawnie wykrywać wszystkich zakażonych i ich izolować’ - dodał gość Rozmowy w samo południe w RMF FM.