Były opozycjonista Piotr Niemczyk trafił do aresztu. W tle protest Ostatniego Pokolenia

RMF24

Działacz opozycji w czasach PRL, który następnie pracował w służbach specjalnych, Piotr Niemczyk trafił do aresztu - informuje Polsat News, cytując rzecznika prasowego dyrektora generalnego Służby Więziennej, ppłk Arletę Pęconek.

Jako pierwszy o zatrzymaniu b. działacza opozycji w okresie PRL Piotra Niemczyka poinformował Onet. Dziennikarze nieoficjalnie ustalili, że mężczyzna został zatrzymany we wtorek rano i doprowadzony do aresztu, gdzie spędzi 15 dni. Doniesienia portalu potwierdziła stacja Polsat News w rozmowie z rzeczniczką prasową dyrektora generalnego Służby Więzienne, ppłk Arletą Pęconek. Piotr Niemczyk przebywa obecnie w jednej z jednostek penitencjarnych - przekazała.

Protest Ostatniego Pokolenia w Warszawie

Jak podają media, sprawa ma związek z zaangażowaniem Niemczyka w protest organizowany przez aktywistów klimatycznych z grupy Ostatnie Pokolenie. Mowa tu o wydarzeniach z 25 maja 2025 r. w Warszawie.

Sąd zasądził wobec 26 osób karę ograniczenia wolności w formie prac społecznych. Argumentował to blokowaniem ruchu i stosowaniem oporu wobec policji. W tej grupie znaleźli się właśnie Piotr Niemczyk oraz Paweł Kasprzak.

Apel byłych więźniów politycznych do ministra Żurka

Ustalono, że obaj odmówili wykonania prac społecznych, w związku z czym sąd zamienił karę na 15 dni aresztu. Ustalono, że Kasprzyk odbył już zasądzoną wobec niego karę, z kolei Niemczyk do aresztu trafił we wtorek.

Kasprzak w rozmowie z Onetem podkreśla, że nie rozumie kary, jaką otrzymał Niemczyk. Podkreśla, że nie blokował on ruchu tylko „stał z transparentem na chodniku”. W obronie 26 osób ukaranych w tej sprawie wystąpili byli więźniowie polityczni, którzy wystosowali do ministra sprawiedliwości apel. Domagają się oni wniesienia skargi kasacyjnej.