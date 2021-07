​Kierowca opla najpierw ukradł piwo i papierosy ze sklepu, a później nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. 37-latek wjechał w pole kukurydzy, rozebrał się do naga i myślał, że dzięki temu nikt go nie znajdzie. Policjanci wypatrzyli uciekiniera z naczepy samochodu ciężarowego.

