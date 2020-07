Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego oraz drugiego stopnia przed burzami z gradem. Alertem zostało objęte dziesięć województw. Może też wystąpić silny wiatr.

Jak podaje IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje w południowej części województwa dolnośląskiego, w południowych i wschodnich powiatach Wielkopolski, w północnej i centralnej części Mazowsza oraz na całości obszarów województw łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Tam synoptycy prognozują wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów może wynieść do 30 mm, a lokalnie nawet do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą również występować burze z porywami wiatru do 100 km/h, lokalnie nawet do 110 km/h. W trakcie burz możliwy jest też grad.

Z kolei alert pierwszego stopnia obowiązuje w południowej centralnej części województwa zachodniopomorskiego, w południowych i centralnych powiatach Dolnego Śląska, na północy i zachodzie Wielkopolski oraz na całości obszarów województw lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i opolskiego.

Na terenach tych prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami może też spaść grad.

Ostrzeżenia obowiązują od popołudnia do nocy.

- Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

- Alert drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.