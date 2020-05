Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla południowej i wschodniej Polski.

Alertem objęte są województwa: lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie oraz kilka południowych powiatów woj. świętokrzyskiego.

Burzom będą towarzyszyć ulewy oraz porywy wiatru do 70 km/h. Prognozowana suma opadów burzowych na wskazanym obszarze to 20 mm.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.



IMGW zaleca śledzenie komunikatów pogodowych.