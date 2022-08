Poruszenie w policji wywołał podział nagród kwartalnych między funkcjonariuszy liniowych a ich przełożonych. Jak ustalił reporter RMF FM, kwoty wypłacone zwykłym mundurowym są nawet kilkadziesiąt razy niższe niż te, które trafiły do komendantów różnego szczebla.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Według ustaleń reportera RMF FM, zwykli policjanci najczęściej dostawali około 300 złotych brutto. Dla porównania - komendanci rejonowi i powiatowi otrzymywali nawet po 6,5 tysiąca złotych brutto. W przypadku komendantów wojewódzkich i ich zastępców zdarzało się, że te kwoty były wyższe jeszcze o 2 tysiące złotych.

Przełożeni, którzy decydują o podziale nagród kwartalnych tłumaczą, że w ostatnim czasie dowódcy mieli wiele zadań, a dodatkowo nie przysługują im nadgodziny. Takie wyjaśnienie nie trafiłoby pewnie do jednego z policjantów z Mazowsza. Dostał on premię w wysokości 176 złotych i zwrócił ją do komendy wojewódzkiej. W opisie przelewu napisał: "Ta nagroda motywacyjna ubliża mi, godzi w moją godność i godność policjanta".