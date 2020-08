"Na zarządzie rozmawialiśmy o sytuacji, która miała miejsce w ostatnich dniach, o tych głosowaniach związanych z podwyżkami i tym co działo się w Sejmie i w Senacie. Będzie kolejny zarząd na początku września, klub wyjazdowy i myślę, że jest wspólny konsensus wszystkich, że są potrzebne zmiany we władzach klubu" – poinformował były szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. Nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy to oznacza, że Borys Budka przestanie być szefem klubu.

Borys Budka / Tomasz Gzell /PAP

REKLAMA