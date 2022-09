„Jeżeli takie działania zostaną podjęte na arenie międzynarodowej, to oczywiście będziemy je kontynuować. Co więcej mogę zapewnić, że na pewno bardziej skutecznie, w sposób normalny, aniżeli robi to obecny rząd, bo tam nie ma dyplomacji” – mówił w rozmowie „Siedem pytań o 7:07” w radiu RMF24 Borys Budka, poseł Platformy Obywatelskiej.

Borys Budka / Jakub Rutka / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Borys Budka o reparacjach wojennych i aborcji Budka mówił, że PiS nie jest w stanie zbudować żadnych sojuszy na arenie międzynarodowej, dlatego - jego zdaniem - temat reparacji wojennych został wywołany tylko na potrzeby "kolejnej wojny informacyjnej polsko-polskiej": "Chodzi o znalezienie kolejnego wroga, bo już mu się wrogowie w Polsce skończyli" - mówił Budka. Budka był też pytany o ostatnie słowa przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który zadeklarował, że miejsc na listach nie dostaną ci, którzy nie zgodzą się na przywrócenie kompromisu aborcyjnego". "Ta decyzja została podjęta jeszcze w 2021 roku, w lutym, kiedy zarząd Platformy pod moim kierownictwem bez głosu sprzeciwu przyjął takie ustalenie. To jest elementarne prawo XXI wieku, by każda kobieta mogła decydować o sobie" - mówił Budka. A co z tymi, którzy się nie podporządkują? Jednym z konserwatystów PO jest Bogusław Sonik, który już zadeklarował, że nie będzie startował do Sejmu z list PO, ale widziałby się na listach do Parlamentu Europejskiego. "Być może dostanie taką szansę. Natomiast jest prosta rzecz: trzeba być wiarygodnym wobec wyborców" - dodał Budka. Zobacz również: Ziobro: Niemcy chcą mieć rząd kolonialny w Polsce. Dlatego blokują KPO Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



