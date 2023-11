Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 39-letni mężczyzna z Tucholi ( Kujawsko-Pomorskie), który w poniedziałek zaatakował nożem kobietę w jednym z biur rachunkowych. Jeszcze dziś do sądu trafić ma wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

39-letni mieszkaniec powiatu tucholskiego nie przyznał się do usiłowania zabójstwa - przekazał RMF FM Marcin Przytarski, Prokurator Rejonowy w Tucholi. Jak dodał podejrzany po przedstawieniu mu zarzutu złożył wyjaśnienia. Prokuratorzy nie chcą zdradzić co mówił i jak tłumaczył całą sytuację podejrzany. Jak podkreślają postępowanie jest na bardzo wstępnym etapie.

Przypomnijmy - z nieoficjalnych ustaleń reportera RMF FM wynika, że napastnik był klientem biura rachunkowego, w którym doszło do ataku. Miał być niezadowolony z prowadzenia księgowości. 39-letni mężczyzna zaatakował 45-letnią kobietę. Ugodził ją nożem w plecy.

Prokurator potwierdził RMF FM, że rzeczywiście mężczyzna był klientem biura. Na tym etapie jednak - jak tłumaczył Przytarski - jest za wcześnie by mówić o motywach ataku. Trzeba zweryfikować wyjaśnienia podejrzanego. Na 3 miesiące ma on teraz trafić do aresztu. Wniosek w tej sprawie jeszcze dziś trafić ma do sądu.

Prokuratura w tej sprawie będzie występowała także o opinię biegłego psychiatry, który ocenić będzie musiał kondycję psychiczną podejrzanego.

Wiadomo, że w chwili ataku był on trzeźwy. Nie był także pod wpływem żadnych środków odurzających. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że tuż po ataku położył się na podłodze i cierpliwie czekał na przyjazd policji.

Ranna kobieta, która dostała jeden ciosem noże w plecy, na szczęście czuła się na tyle dobrze, że można dziś było przetransportować ją z Bydgoszczy do lokalnego szpitala.