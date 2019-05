​Gorzowska policja poszukuje sprawców brutalnego napadu na parę Bułgarów w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Napastnicy zadali 32-latkowi i jego 26-letniej partnerce po kilkanaście ciosów nożem. Mężczyzna zmarł na miejscu, kobieta walczy o życie w szpitalu. Do napadu doszło w nocy z wtorku na środę.

Śledczy zabezpieczyli narzędzia, którymi zadawano ciosy. Przesłuchali kilku świadków, którzy widzieli grupę napastników i dwa samochody, którymi odjechali.

Policja zakłada, że napad nie był przypadkowy. Doszło do niego przed blokiem, w którym mieszkała para. Napastnicy czekali na swoje ofiary przed klatką i zaatakowali w momencie, gdy dwójka Bułgarów wyszła z budynku.

Mogę jedynie powiedzieć, że dotychczasowe ustalenia wskazują, że mamy do czynienia z działaniem z premedytacją, wymierzonym w konkretne osoby. Pracujemy nad ustaleniem tożsamości zabójców i motywu ich działania. Zrobimy wszystko, co możliwe, by jak najszybciej ująć osoby odpowiedzialne za to przestępstwo - powiedział rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Roman Witkowski - sprawa jest prowadzona pod kątem zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Dodał, że śledztwo przejęła gorzowska prokuratura okręgowa.