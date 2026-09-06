Zakazane drzewo w Polsce. Nie sadź pod żadnym pozorem

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Bożodrzew gruczołowaty, nazywany także ajlantem lub bożodrzewem chińskim, należy do najbardziej niebezpiecznych drzew występujących w Polsce. Choć przez lata sadzony był jako roślina ozdobna, obecnie jest objęty ścisłymi zakazami.

Bożodrzew gruczołowaty - co to za drzewo?

Bożodrzew gruczołowaty (Ailanthus altissima) pochodzi z południowych i środkowych Chin, Tajwanu oraz północnego Wietnamu. Do Europy trafił w XVIII wieku, gdzie początkowo był wykorzystywany jako drzewo ozdobne. W Polsce pojawił się na początku XIX wieku i zaczął występować w przestrzeni miejskiej.

Może osiągać nawet 30 metrów wysokości, wyróżnia się dużymi, pierzastymi liśćmi, na które składają się charakterystyczne ząbki z gruczołami u nasady. W okresie kwitnienia na drzewie pojawiają się duże kwiatostany, a później liczne oskrzydlone owoce. Dzięki nim nasiona są łatwo przenoszone przez wiatr, co sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się rośliny.

Dlaczego bożodrzew jest uznawany za gatunek inwazyjny?

Drzewo rośnie bardzo szybko, a jego system korzeniowy może wytwarzać liczne odrosty. Nawet po usunięciu części nadziemnej roślina ponownie wypuszcza pędy.

Ajlant skutecznie konkuruje z innymi roślinami o światło, wodę i składniki mineralne. Dodatkowo wytwarza związki o działaniu allelopatycznym, które mogą ograniczać rozwój części roślin znajdujących się w jego otoczeniu. W efekcie na zajmowanych przez niego stanowiskach może dochodzić do ograniczenia różnorodności rodzimej roślinności.

Bożodrzew jest odporny na trudne warunki środowiskowe. Dobrze znosi m.in. suszę, zasolenie oraz zanieczyszczenie powietrza. To sprawia, że może skutecznie zasiedlać środowisko miejskie.

Czy bożodrzew gruczołowaty jest trujący?

Bożodrzew gruczołowaty jest nie tylko groźny dla ekosystemu, ale i dla ludzi. Roślina jest trująca - zawiera substancje toksyczne, które mogą wywoływać reakcje alergiczne i podrażnienia skóry. Szczególnie niebezpieczna jest dla dzieci i zwierząt domowych.

Jak usuwać bożodrzew gruczołowaty?

Bożodrzew gruczołowaty został objęty przepisami dotyczącymi inwazyjnych gatunków obcych. Walka z ajlantem może być wyjątkowo trudna. Samo ścięcie drzewa często nie rozwiązuje problemu, ponieważ roślina odrasta z systemu korzeniowego.

Młode siewki usuwa się mechanicznie, najlepiej wraz z możliwie dużą częścią systemu korzeniowego. W przypadku starszych okazów konieczne może być wieloletnie monitorowanie miejsca po usunięciu drzewa i systematyczne zwalczanie pojawiających się odrostów.

Nie należy samodzielnie stosować herbicydów bez sprawdzenia obowiązujących przepisów i zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. W przypadku dużych lub trudnych do usunięcia okazów bezpieczniejszym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług specjalistów.

Szczególną ostrożność trzeba zachować przy mechanicznym usuwaniu rośliny. Fragmenty korzeni mogą bowiem przyczyniać się do powstawania nowych odrostów.