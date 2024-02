Cała Polska może dziś stanąć w korkach. Wszystko z powodu protestu rolników. NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" zapowiedział strajk generalny. Między godz. 10 a 14 blokowane mają być m.in drogi krajowe i wojewódzkie. W niektórych miejscach utrudnienia mogą zacząć się wcześniej i trwać nawet do godz. 18. W przypadku przejść granicznych planowane są nawet miesięczne blokady. Niektóre samorządy wręcz proszą rodziców o rozważenie, czy przywozić dziś dzieci do szkół.

Dziś odbędzie się protest rolników / Szymon Łabiński / PAP

Rolnicy nie chcą wdrożenia Zielonego Ładu, importu produktów rolnych z Ukrainy i domagają się wsparcia hodowli zwierząt. "Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia" - pisał w oświadczeniu NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

Od 10:00 zablokowane zostaną wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą. Czasowo blokowane będą drogi w ponad 200 miejscach. Poniżej znajdziecie relacje reporterów RMF FM z wybranych miejsc, gdzie protestują rolnicy.

08:49 ŚLĄSKIE

W woj. śląskim rolnicy mają się spotkać w okolicy skrzyżowania dróg krajowych nr 44 i 81. Potem mają wyruszyć w kierunku Gliwic, a dokładnie w kierunku węzła autostradowego Sośnica. Później ciągniki rolnicze wrócą do Mikołowa.

Utrudnień od 10.00 można spodziewać się także w Tychach - rolnicy pojadą krajową 44 do Bierunia.

Kolumna maszyn rolniczych przejedzie też krajową 81-ką na odcinku Pawłowice - Ochaby.

Na północy województwa kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie Kłobucka m.in. na krajowej 43-tce oraz w rejonie Szczekocin na 78.

08:42 LUBELSZCZYZNA

Utrudnienia są na dk 74 na odcinku Janów Lubelski - Zamość. W miejscowości Szczebrzeszyn trwa protest rolników, polegający na częstym przechodzenia po przejściu dla pieszych. Pojazdy są przepuszczane sukcesywnie co 15 minut.

08:09 POZNAŃ

Do centrum Poznania - według zapowiedzi protestujących rolników i informacji poznańskiego magistratu - ma wjechać ok. 1000 traktorów. Z utrudnieniami muszą się liczyć nie tylko kierowcy, ale i pasażerowie komunikacji miejskiej.

Magistrat wskazał, że "kolumny ciągników mają wjechać do Poznania z 12 kierunków - tyle punktów spotkań wokół miasta ustalili organizatorzy protestu".

"Jeżeli sprawdzi się zapowiadana liczba uczestników (około 1000) prawdopodobnie zamknięte zostaną również ulice dojazdowe do al. Niepodległości - m.in. Solna, Libelta, Św. Marcin, Królowej Jadwigi. Nie będzie możliwy również wjazd w ul. Kościuszki, która będzie zamknięta od ul. Libelta do Fredry" - podał magistrat i zaznaczył, że ruch tramwajowy w całym mieście ma odbywać się normalnie, a w centrum ma zostać utrzymany dzięki śluzom zabezpieczonym przez policjantów.

08:01 KUJAWSKO-POMORSKIE

Już teraz utrudniony jest przejazd krajową 10-tką na odcinku Nakło nad Notecią - Bydgoszcz w woj. kujawsko-pomorskim. Drogą sunie ok. 100 ciągników, spowalniając ruch.

07:30 POZNAŃ

Pierwsze kolumny ciągników zmierzają już do Poznania. Stolica Wielkopolski może być dziś całkowicie zablokowana, główna część protestów ma się odbyć w ścisłym centrum miasta. Rolnicy spotykają się przed budynkiem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Będziemy rozdawać owoce i warzywa, będziemy informować o naszych problemach. Nasze problemy oddziałują na ceny żywności w sklepach i jakość tej żywności. Będziemy informować, ile rolnik dostaje za towar w skupie, a ile musi za niego zapłacić konsument - powiedział nam Emil Lemański, jeden z organizatorów dzisiejszego protestu.

Reporter RMF FM Beniamin Piłat donosi, że drogi dojazdowe do Poznania już zaczynają się korkować. To między innymi krajowa 11-tka oraz 92-ka.

Gdzie należy spodziewać się utrudnień – sprawdź!

W Zachodniopomorskiem utrudnienia możliwe są w kilkunastu miejscach, m.in. na S10 na odcinku od Wapnicy do Recza i Kalisza Pomorskiego, ale też na drogach w okolicach Myśliborza, Pyrzyc, Chociwla i Węgorzyna. W Koszalinie utrudniony przejazd może dotyczyć wjazdu od strony Biesiekierza dw112 i dalej trasą do placu podożynkowego i w stronę centrum.

W woj. pomorskim kierowcy mogą mieć problem z przejazdem w Egiertowie na dk20, ale też między Czarlinem i Gdańskiem na dk91 oraz Starogardem Gdańskim na dk22 i na odcinku z Prabut do Kwidzyna na dw521. W Gdańsku mogą napotkać problemy w rejonie ul. Okopowej przy urzędzie wojewódzkim.

Na Podlasiu utrudnienia dla podróżujących zapowiadane są m.in na drogach w Wojszkach, Turośni Dolnej, Brańsku, Sokołach, Kolonii Zabłudów, Knyszynie, Jeżewie Starym, Suchowoli, Sztabinie, Marianowie i w rejonie Piątnicy k. Łomży.

W woj. lubuskim oprócz możliwych utrudnień na przejściach granicznych problemem może być m.in. przejazd w ciągu dnia przez Zieloną Górę - od cmentarza przy ul. Wrocławskiej przez rondo Michała Kaziowa do placu Bohaterów oraz ul. Bohaterów Westerplatte między Ułańską i Kupiecką i przez rondo PCK do cmentarza.

W Wielkopolsce jedne z największych utrudnień spodziewane są w Poznaniu - nie tylko przed urzędem wojewódzkim przy Alejach Niepodległości, ale też na odcinku miedz ul. Niezłomnych i Parkiem Cytadela. Miasto zapewniło, że normalnie ma odbywać się ruch tramwajowy, ale utrudnienia dla kierowców spodziewane są też w centrum i na drogach dojazdowych do stolicy Wielkopolski z 12 kierunków. W województwie komunikacyjne problemy mogą dotknąć podróżnych m.in. w okolicach Gniezna, Koła, Konina, Piły, Leszna, Kościana, Kalisza, Słupcy, Szamotuł, Śremu, Środy Wielkopolskiej, Kępna, Ostrowa Wlkp., Pleszewa, Rawicza, Złotowa i Wrześni.

W woj. kujawsko-pomorskim na sześciu drogach dojazdowych do Torunia spodziewane są spowolnienia ruchu, m.in. na dk80, dk10, dk91 i dw553, oprócz wyjazdu z miasta w kierunku Poznania. W Bydgoszczy blokowana może być ul. Jagiellońska przy urzędzie wojewódzkim oraz wjazd z pięciu kierunków - od strony Nakła, Koronowa, Osielska, Białych Błot i Torunia. We Włocławku utrudnienia mogą dotknąć podróżujących do centrum na trasach od strony Brześcia Kujawskiego, Izbicy Kujawskiej i Chojny oraz w okolicach rond przy ul. Wiejskiej, Chopina, Witosa, Okrzei i zakładów azotowych Anwil.

Na Mazowszu kierowcy mogą m.in. zostać zatrzymani przez rolników przy Mińsku Mazowieckim - między Trzebuczą, fragment A2 i dk92 przez Kałuszyn do Stojadeł i stąd przez dk50 do ronda Arynów. Utrudnienia mogą dotknąć też podróżujących od Kacic k. Pułtuska dk61 w przez Serock i Wierzbicę do Jabłonnej.

W Świętokrzyskiem do utrudnień w ruchu może dojść w Kielcach, gdzie przed urząd wojewódzki planowany jest przyjazd rolników z całego regionu. W okolicach Sandomierza utrudnienia mogą spotkać kierowców na dk77 i 79 ale też w Łoniowie, Pińczowie, Ożarowie i Kazimierzy Wielkiej.

W woj. lubelskim problemy z poruszaniem się po drogach mogą dotknąć takich miejscowości, jak Chodel, Kraczewice Prywatne, Ryki, Wisznice, Łomazy, Tarnogród, Tarnawa Mała, Michów, Międzyrzec Podlaski, Łucka Kolonia, Szczebrzeszyn czy dojazdów i przejść granicznych w Hrebennem, Hrubieszowie i Dorohusku. Utrudniony, lub uniemożliwiony może być też ruch na mostach przez Wisłę w Kamieniu i Annopolu.

We Wrocławiu kierowcy mogą oczekiwać trudności w pobliżu osiedla Psie Pole na dwóch z trzech pasów al. Jana III Sobieskiego i na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - od ronda przy Kiełczowie do ronda przy Łanach. Oprócz tego w ok. 30 miejscach Dolnego Śląska podróż może być utrudniona - tylko na dk8 zapowiedziano osiem blokad m.in. od wjazdu na Autostradową Obwodnicę Wrocławia przez Kłodzko do Kudowy-Zdrój. Utrudnienia spodziewane są też na wiadukcie nad autostradą A4 na wysokości węzła Kostomłoty i na S5 między Prusicami a Trzebnicą.

W woj. śląskim problemy komunikacyjne mogą dotknąć podróżujących dk44 między gliwickim centrum handlowym Europa Centralna a sklepem Auchan w Mikołowie, węzłem tej drogi w Tychach do ronda przy KWK "Piast" w Bieruniu i dalej na dk1 w kierunku Pszczyny - do węzła z ul. Sikorskiego. W Pawłowicach utrudnienia spodziewane są na dk81 - między stacją paliw Uniwar do Ochabów.

W Małopolsce utrudnienia mogą pojawić się w ciągu dnia m.in. na krakowskim rondzie Matecznym, na wjazdach do miasta w Pobiedniku Wielkim i Wieliczce, i między rondem Hoovera a Kryspinowem, gdzie przejazd traktorów może utrudnić dojazd na lotnisko w Balicach. M.in. w Bochni, Brzesku, Miechowie i Rogoźniku na Podhalu kierowcy mogą trafić na blokady dróg, w Nowym Sączu na przejazd traktorów między rondami Solidarności i św. Jana Pawła II, a w Oświęcimiu na dk 44 do Zatoru.

W Podkarpackiem kierowcy mogą spodziewać się utrudnień przy rzeszowskim urzędzie wojewódzkim, a w całym województwie trafić na osiem blokad - m.in. na dk94 w Jarosławiu, przy wjeździe i zjeździe z autostrady A4, na węźle Gorliczyna - od dk94 do dw835. Trudności z przejazdem mogą być także w Jaśle i Krośnie na dk28. Traktory mają pojawić się też w Medyce i wyjechać na ulice Sędziszowa Małopolskiego, skąd pojadą w kierunku Ropczyc. W powiecie leżajskiego kierujący mogą spodziewać się utrudnień w rejonie skrzyżowania dk77 z drogą na stację paliw w Wierzawicach, a w Narolu - na drodze 865.