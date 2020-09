Prawie 900 tys. zł trafiło do znanej polskiej firmy z branży hotelarskiej. To przelew z bonu turystycznego - informuje Interia.pl. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał już ósmą transzę środków w ramach rozliczeń płatności dokonanych Polskim Bonem Turystycznym. Do tej pory takich bonów aktywowano w Polsce już ponad 1 mln.

