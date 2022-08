"Wykorzystywanie postsowieckiego sprzętu wojskowego jest niemożliwe. Wycofamy go w bardzo krótkim czasie. Nadal będziemy kupować sprzęt wojskowy w USA i Korei Południowej" - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak na pikniku wojskowym w Łasku.

Mariusz Błaszczak / Grzegorz Michałowski / PAP

W Łasku (Łódzkie) żołnierze z miejscowej 32. Bazy Lotniczej zorganizowali festyn wojskowy okazji 102. rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej.

Wziął w nim udział m.in. wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. W przemówieniu do uczestników imprezy podkreślił, że trwa proces wzmacniania sił zbrojnych, a także zachęcał do wstąpienia do Wojska Polskiego, które - jak podkreślił - daje stabilizację finansową, dobry zawód i ciekawą pracę. Błaszczak zwrócił uwagę na ogromne zmiany w wyposażeniu armii.

Wykorzystywanie postsowieckiego sprzętu jest niemożliwe. Wycofamy w bardzo krótkim czasie zarówno samoloty MiG-29, jak i Su-22. Oprócz amerykańskich maszyn F-16 i F-35 do polskiego lotnictwa sprowadzone będą południowokoreańskie samoloty szkolno-bojowe - powiedział.

Jestem krytykowany za to, że kupuję nowy sprzęt bojowy dla Wojska Polskiego, bo krytykujący chcieliby pewnie, abym ten sprzęt kupował gdzie indziej - mówił. Ja jednak kupuję sprzęt, który jest sprawdzony w boju, który gwarantuje bezpieczeństwo Polski - zaakcentował.

"Siła Putina została zbudowana przez Niemców"

W przemówieniu szefa MON podczas pikniku wojskowego w Łasku pojawiły się akcenty polityczne. Nawet jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) powie, że nie możemy kupować sprzętu wojskowego w Korei Południowej, czy Stanach Zjednoczonych, tylko trzeba kupować wiecie Państwo gdzie, no to jednak będziemy nadal kupować sprzęt amerykański i południowokoreański, dlatego, że jest najlepszy i jest dostępny w bardzo krótkim czasie - zadeklarował i wskazał na działania głównych oponentów partii rządzącej.

Ci z opozycji, którzy teraz ubiegają się o powrót do władzy mówili, że należy "przytulić" się do Berlina, bo będzie bezpieczniej. A to nieprawda. Widzimy, jaka jest postawa Niemiec wobec wojny na Ukrainie. Niemcy obiecują Ukraińcom wsparcie i z tych obietnic się nie wywiązują - wskazał.

Siła Putina została zbudowana przez Niemców, bo to Niemcy uzależniając Europę, siebie, od dostaw rosyjskich surowców energetycznych, doprowadzili właśnie do tej sytuacji - powiedział Błaszczak. Na tyle wzmocnili Putina, aby on zdecydował się, aby odbudowywać Imperium Rosyjskie, które nigdy nie tolerowało wokół siebie wolnych państw - zwrócił uwagę.

"Będziemy wzmacniać nasze siły zbrojne, nasze lotnictwo"

Wicepremier podkreślił, że w Polsce postępuje proces wzmacniania sił zbrojnych. Rozwijamy Wojsko Polskie, tworzymy nowe jednostki, wyposażamy żołnierzy w nowoczesny sprzęt, będziemy wzmacniać nasze siły zbrojne, nasze lotnictwo - powiedział wicepremier dodając, że szczególnie dobrze to widać w bazie lotniczej w Łasku, gdzie stacjonuje część polskich sił powietrznych.

Będzie więcej żołnierzy Wojska Polskiego, także sił powietrznych w Łasku - zaznaczył. Tu właśnie będą polskie F-35 - zaakcentował minister.

Bardzo cieszę się z obecności sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Nasi lotnicy ćwiczą z siłami amerykańskimi, budując w ten sposób współpracę, która jest bardzo ważnym elementem naszego bezpieczeństwa - podsumował szef MON.