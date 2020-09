Biuro Adama Bodnara wystąpiło do rzecznika dyscypliny sędziowskiej z prośbą o wyjaśnienie, co miał na myśli, kierując korespondencję do "pełniącego obowiązki" Rzecznika Praw Obywatelskich. Przypomniało również sędziemu Piotrowi Schabowi, powołanemu na rzecznika dyscypliny przez Zbigniewa Ziobrę, że ani polska konstytucja, ani ustawa o RPO nie przewidują stanowiska "p.o. Rzecznika Praw Obywatelskich".

REKLAMA