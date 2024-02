Białka Tatrzańska to obok Zakopanego jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc na całym Podhalu. Atrakcji tutaj nie brakuje bez względu na porę roku. Co robić w Białce Tatrzańskiej? Dlaczego warto tutaj przyjechać o każdej porze roku? Postanowiliśmy to sprawdzić!

/ Materiały prasowe Białka Tatrzańska - atrakcje dla dzieci. Gdzie iść z maluchami? Wybierasz się na urlop w góry z dziećmi? Doskonale! Sprawdź, jakie atrakcje w Białce czekają na najmłodszych. Terma Bania: Twoje dziecko uwielbia spędzać czas na basenie i gdyby mogło, to najchętniej w ogóle nie wychodziłoby z wody? W takim wypadku koniecznie zaplanuj sobie rodzinny czas w Termach Bania. Czeka tu na Ciebie nie jeden, nie dwa, a nawet kilkanaście różnorodnych basenów z atrakcjami dla każdego. Tutaj zarówno rodzice, jak i dzieci odpoczną, wybawią się i wyszaleją. Rezerwat Przełom Białki: szukasz w Białce Tatrzańskiej atrakcji turystycznych na świeżym powietrzu? Koniecznie pojedź do Rezerwatu Przyrody Przełom Białki! To urokliwe miejsce zachwyci każdego. Za wstęp nie musisz nic płacić - zabierz więc ze sobą koc, smaczne przekąski, piłkę lub gry planszowe i zrelaksuj się na polanie z przepięknymi widokami. Kolejka krzesełkowa: to jedna z ciekawszych atrakcji Białki Tatrzańskiej. Zwiedzanie okolicy rozpocznij od ośrodka Kotelnica - tutaj obowiązkowo wyjedź na górę kolejką i rozkoszuj się przepięknymi widokami. Latem możesz urządzić sobie na górze piknik, a zimą miło spędzić czas w towarzystwie narciarzy w jednej z regionalnych restauracji. Dla dzieci taki przejazd to zawsze świetna atrakcja!

Białka Tatrzańska - atrakcje zimą. Co robić w Białce w ferie? Jaki kierunek wybrać na ferie? Strzałem w 10 okazuje się Białka Tatrzańska. Atrakcji dla dzieci zimą tutaj nie brakuje, a i dorośli znajdą coś ciekawego dla siebie. Co interesującego można tu robić w sezonie zimowym? Oto kilka propozycji: Narty: jeśli do tej pory nie miałeś jeszcze nart na nogach, to pora nadrobić zaległości. W Białce znajdziesz kilka wyśmienitych ośrodków narciarskich, w których będziesz mógł wprawiać się w sztukę szusowania po stokach. Wybierz się na Kotelnicę Białczańską, Zebrę lub Kaniówkę, wynajmij instruktora na godziny i wypożycz sprzęt na miejscu. Jesteśmy przekonani, że już po pierwszym zjeździe pokochasz tę dyscyplinę sportu! Lodowy zamek: jakie atrakcje dla dzieci Białka Tatrzańska przygotowała na zimę? Jedną z nich jest lodowy zamek, znajdujący się tuż przy Termach Bania. Zbudowany w całości z lodowych bloków przyciąga uwagę niedowiarków - tutaj naprawdę jest jak w Krainie Lodu! Jeśli Twoje dzieci kochają Elsę i Olafa, to koniecznie odwiedźcie razem to miejsce! Lodowisko: ferie zamierzasz spędzić w tym roku w Białce Tatrzańskiej? Na listę obowiązkowych atrakcji do odwiedzenia wpisz tutejsze lodowisko. Na miejscu czekają na Ciebie dwa ogromne lodowiska, których powierzchnia wynosi w sumie ponad 1000 m2 lodu, a także doskonale wyposażona wypożyczalnia sprzętu, punkty gastronomiczne oraz ciekawe imprezy. Jedną z nich jest cieszące się ogromną popularnością Disco Lodowisko. Przyjedź i sprawdź koniecznie!

Białka Tatrzańska - atrakcje latem. Gdzie bawić się latem? Co w letnie miesiące oferuje turystom Białka Tatrzańska? Ciekawych miejsc tutaj nie brakuje! Sprawdź, co możesz robić w Białce latem i już dzisiaj pomyśl o zaplanowaniu własnego wyjazdu na Podhale. Spacery po górach: szukając miejsca na rodzinny wypoczynek, postawiłeś na Białkę Tatrzańską? Co robić na miejscu, gdy dopisuje pogoda? Oczywiście wybrać się w góry! Popularne szlaki otaczają Cię tu z każdej strony, więc nie trać czasu, tylko ruszaj w drogę. Koniecznie zabierz ze sobą wygodne buty, kurtkę przeciwdeszczową, wodę i przekąski. Nawet nie spostrzeżesz jak przyjemnie minie Ci czas na szlaku. Jeśli interesuje Cię ta opcja, to sprawdź 3 propozycje tras: szlak wzdłuż rzeki Białki dla początkujących,

szlak Groń - Kotelnica - Białka Tatrzańska dla średniozaawansowanych,

szlak Białka Tatrzańska - Horników Wierch - Groń - Leśnica dla lubiących wyzwania. Monsterrollery: Białka Tatrzańska? Atrakcje są tutaj na wyciągnięcie ręki! Latem obowiązkowo spróbuj jazdy na monsterrollerach. Te terenowe hulajnogi przystosowane do jazdy w górskim terenie dostarczą Ci masy wrażeń. Monsterrollery dostępne są latem w ośrodku Kotelnica. Przyjedź na miejsce i sprawdź, czy to coś dla Ciebie. Jednak ostrzegamy - to naprawdę wciąga! Wybory Cepra i Ceperki roku podczas Festynu Białczańskiego: każdego lata w Białce odbywa się tradycyjny festyn, podczas którego wybierani są Ceper i Ceperka roku. Koniecznie weź udział w konkursach i zabawach. Frajda jest niesamowita, a imprezie towarzyszy świetna atmosfera. Naprawdę warto! Szukasz idealnego miejsca na wypoczynek w górach? Położona niedaleko Zakopanego Białka Tatrzańska zaprasza! Bliskość gór, duża liczba atrakcji, piękne górskie widoki, no i oczywiście znakomite hotele sprawiają, że to miejsce cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Jeśli i Ciebie zainteresowała Białka Tatrzańska, to już dzisiaj zajrzyj na portal Triverna.pl, by zarezerwować wygodny nocleg w najlepszej cenie. RMF 24