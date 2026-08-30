„Biała flaga” na lusterku samochodu. Sprawdź, czy wiedziałeś, co oznacza

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Choć jest stosowana przede wszystkim zza Oceanem, to na europejskich drogach także możemy się spotkać z wywieszaną na lusterku lub drzwiach samochodu „białą flagą”. Ręcznik, koszulka czy nawet reklamówka w tym kolorze powiewająca na aucie to bardzo ważna informacja, wysyłana do innych kierowców, a także służb ratunkowych. Oznacza wezwanie pomocy.

Jednym z najczęściej stosowanych znaków ostrzegawczych wysyłanych przez kierowców w Polsce do pozostałych uczestników ruchu drogowego jest trójkąt ostrzegawczy, który zwykle jest ustawiony przed samochodem. W ten sposób kierowca wysyła czytelny sygnał, że pojazd uległ awarii i nie może kontynuować jazdy. Bywa, że oznacza także wypadek lub wołanie o pomoc.

Biała flaga na samochodzie. Co oznacza?

Za Oceanem popularną formą wysłania takiej informacji do kierowców jest natomiast tzw. biała flaga. W zależności od kontekstu i sytuacji przybiera różne formy interpretacji. Od poddania się, gdy używany jest na polu walki po zgodę na kąpiel na strzeżonym kąpielisku. Ale co oznacza na drodze?

Okazuje się, że w USA powiewający biały ręcznik, reklamówka czy choćby koszulka, na lusterku lub drzwiach auta oznacza, że samochód nie może kontynuować jazdy, lecz pasażerowie, którzy znajdują się w środku, nie wymagają pomocy medyków. Szczególnie popularny jest w Karolinie Północnej.

To jest także sygnał dla służb, by nie holować auta, bo jego właściciel wkrótce pojawi się na miejscu.

Jak jednak stwierdził Steve Abbott, zastępca dyrektora ds. komunikacji w Departamencie Transportu Karoliny Północnej w rozmowie z serwisem charlotteobserver.com, „pobocza nie są przeznaczone do długoterminowego parkowania - są one dostępne w awaryjnych sytuacjach”.

To powinien mieć w aucie każdy kierowca

Choć moda „białej flagi” nie do końca przeniosła się z amerykańskich na polskie drogie, to warto pamiętać, że kierowcę poruszającego się po Polsce obowiązują zasady dotyczące obowiązkowego wyposażenia auta. Powinien on mieć sprawną gaśnicę oraz wspomniany trójkąt ostrzegawczy z homologacją.

W razie kontroli policja ma prawo nałożyć na kierowcę mandat od 20 do nawet 500 złotych za ich brak w wyposażeniu auta.