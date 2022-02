Fundacja Poland Business Run, która co roku organizuje charytatywny bieg na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową, obejmie wsparciem kolejną grupę - beneficjentki po amputacji piersi. Kobiety po mastektomii, które potrzebują rehabilitacji i pomocy psychologicznej, już dziś mogą złożyć wniosek o dofinansowanie.

Uczestnicy krakowskiej edycji Poland Business Run, zdj. archiwalne / Jacek Bednarczyk / PAP

Krakowska organizacja każdego roku wspiera osoby z dysfunkcjami narządów ruchu w zakupie protez, wózków i cennych godzin rehabilitacji. Od dziś do grona jej beneficjentów będą mogli dołączyć także kobiety, które w walce z nowotworem przeszły amputację piersi.

W ubiegłym roku pilotażowo sfinansowaliśmy turnusy rehabilitacyjne dla 6 osób po mastektomii i utwierdziliśmy się w przekonaniu, że to grupa bardzo potrzebująca wsparcia w powrocie do zdrowia i sprawności. Dlatego oficjalnie zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie rehabilitacji i, z pomocą uczestników Poland Business Run, postaramy się wspomóc jak największą liczbę beneficjentów - mówi Marta Hernik, dyrektorka zarządzająca Fundacji Poland Business Run.

Bieg dla przedstawicieli firm i korporacji Poland Business Run 2022 odbędzie się 4 września, jednak już dziś o wsparcie mogą wnioskować kobiety z całej Polski, które przeszły zabieg mastektomii (tradycyjnej lub oszczędzającej). Maksymalna kwota dofinansowania to 5 tys. złotych, która zostanie przekazana na rehabilitację i wsparcie psychologiczne.

Rehabilitację będzie można odbyć m.in. w formie tygodniowego turnusu kompleksowej terapii dla pacjentów po amputacji piersi w ośrodku Znowu w Biegu w Krakowie. Pacjentki skorzystają z zabiegów fizjoterapeutycznych oraz wsparcia specjalistów, m.in. psychologa czy dietetyka.

Większość pacjentek po zabiegu mastektomii zgłasza ból, ograniczony zakres ruchu oraz zmniejszoną siłę w ręce po stronie operowanej. Powoduje to dysfunkcje w podstawowych czynnościach, takich jak czesanie się, ubieranie, gotowanie, podnoszenie cięższych przedmiotów. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wdrożyć rehabilitację nakierowaną na poprawę funkcjonalną ręki - tłumaczy Karolina Świątek, fizjoterapeutka w ośrodku Znowu w Biegu.

Bardzo istotne jest również wsparcie psychiki pacjentek, która w procesie zmagania się z chorobą oraz w czasie leczenia wystawiana jest na ogromny wysiłek oraz stres.

Blizna pooperacyjna, obolała ręka czy asymetria w ciele stanowią bodźce, które przypominają o chorobie zagrażającej życiu oraz doświadczonej stracie - sprzyjają przeżywaniu trudnych emocji (jak lęk, złość, smutek, wstyd, poczucie winy), z którymi każda z osób radzi sobie w inny sposób - tłumaczy dr Urszula Horwath, psycholożka i psychoterapeutka.

Aby zostać beneficjentem, wystarczy wypełnić i wysłać pocztą tradycyjną na adres Fundacji Poland Business Run (ul. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków) komplet dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami. Są one dostępne na stronie www.polandbusinessrun.pl w zakładce "Beneficjenci". Wszystkie wnioski rozpatrzy komisja powołana przez zarząd, w pierwszej kolejności kierując pomoc do osób najbardziej potrzebujących.

Na dodatkowe pytania o dofinansowania odpowiadają specjaliści z Działu Wsparcia dyżurujący pod numerem tel. 504 485 979 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.