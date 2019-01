Ktoś podrzucił kawałki kabanosa naszpikowane żyletkami na podwórko posesji w krakowskich Bronowicach. Właścicielka domu, pani Edyta, ma sześć psów. Jeden z nich zjadł trzy kawałki kiełbasy i mimo kilku operacji walczy o życie. "Bestialstwo. To psychopata" – mówi wstrząśnięta właścicielka Molly. Niestety, to nie pierwszy taki przypadek na terenie Krakowa. W ubiegłym roku doszło do przynajmniej kilkunastu prób lub zatruć zwierząt.

REKLAMA