​Rzecznik białostockiej kurii i prowadzący katolicki program w lokalnym TVP ks. Andrzej Dębski wysyłał do nieznajomej filmiki, na których m.in. masturbuje się - poinformowała "Gazeta Wyborcza", która jest w posiadaniu nagrań. Duchowny mówił także kobiecie, że będzie "jeździł po niej jak po szmacie". Kuria poinformowała o jego zawieszeniu.

Ksiądz Andrzej Dębski / Artur Reszko / PAP

Jak podaje "GW", ksiądz Andrzej Dębski - opisywany jako twarz białostockiej kurii i gwiazda lokalnego oddziału TVP - wysyłał nieznanej mu internautce Oli szereg wiadomości i nagrań. Na jednym z filmików miał się masturbować.

Duchowny pisał do nieznajomej, że będzie "s*ką do spełniania moich poleceń, zachcianek". Będziesz pierwszą kobietą w historii wyru**aną w gabinecie metropolity białostockiego - mówił. W innym nagraniu pada "będę ją je*ał ostro, bardzo ostro, bardzo". Myślisz, że to tylko zabawa? Będę po tobie jeździł, jak po szmacie. Będziesz biedna, będziesz poniżana, wykorzystywana - mówił.

Jedno z nagrań pochodziło z ogrodu Pałacu Branickich, gdzie ks. Dębski nagrywał dla TVP program katolicki dla dzieci "Ziarno". Kocham cię Olcia prosto z planu "Ziarna". Pa! - mówił.

Według gazety ostatnie wiadomości mają pochodzić z 9 maja. Internautka miała zerwać znajomość i usunąć konto na Facebooku.

"Gazeta Wyborcza" skontaktowała się z duchownym, by zapytać, dlaczego wysyłał takie treści do obcej kobiety. Nie zaprzeczył, jednak nie był w stanie wytłumaczyć, czemu to zrobił. Nie wiem, nie mam pojęcia, co się ze mną stało, jak się to wydarzyło - mówił. Przyznał, że żałuje tego, co zrobił i zapowiedział, że powiadomi swojego przełożonego, abp. Józefa Guzdka.

Kilka godzin po publikacji artykułu, do sprawy odniosły się władze kurii. "Kuria Metropolitalna Białostocka informuje, że w związku z ukazaniem się informacji medialnych dotyczących ks. Andrzeja Dębskiego, decyzją abp. Józefa Guzdka, metropolity białostockiego, został on natychmiast zawieszony w wykonywaniu powierzonych mu zadań w archidiecezji białostockiej" - napisano.

Komunikat wydała także redakcja Audycji Katolickich TVP. "Redakcja wyraża oburzenie skandalicznym zachowaniem ks. Andrzeja Dębskiego i decyduje o natychmiastowym zakończeniu współpracy przy programie Ziarno i innych produkcjach, a także o wycofaniu z emisji odcinków Ziarna oraz wszelkich materiałów z jego udziałem" - napisano.

Andrzej Dębski to rzecznik prasowy Archidiecezji Białostockiej, dyrektor biura prasowego wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego, a także wydawca katolickiego magazynu "Pod Twoją Obronę" w TVP3 Białystok i prowadzący program dla dzieci "Ziarno" w TVP.