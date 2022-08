Wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Bartosz Jarmuszkiewicz ma zostać szefem Agencji Wywiadu - wynika z wniosku o zaopiniowanie go na to stanowisko skierowanego przez premiera do sejmowej komisji ds. służb specjalnych.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP Komisja ds. służb specjalnych ma dziś zaopiniować wnioski o odwołanie dotychczasowego szefa Agencji Wywiadu Piotra Krawczyka, a także odwołanie Jarmuszkiewicza ze stanowiska wiceszefa ABW i powołanie go na szefa AW. Z umieszczonego w piątek na stronach Sejmu harmonogramu prac komisji wynika, że zbierze się ona o godz. 14 - po zaplanowanych na piątek w Sejmie głosowaniach. Jak zwykle posiedzenie komisji będzie zamknięte. W czwartek rano rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował na Twitterze, że szef Agencji Wywiadu podał się do dymisji ze względów osobistych i zaznaczył, że obecnie trwają procedury, które są przewidziane w tej sytuacji. Afera respiratorowa Jak wynika z informacji RMF FM, dymisja Krawczyka może mieć związek ze śledztwem ws. afery dotyczącej zakupu respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia od handlarza bronią powiązanego ze służbami. Kilka tygodni temu pojawiły się informacje, że poszukiwany listem gończym Andrzej I. zmarł w Albanii. Prokuratura czeka na ostateczne potwierdzenie tej informacji. Pogrzeb mężczyzny, po kremacji, odbył się trzy tygodnie temu. Piotr Krawczyk jest szefem Agencji Wywiadu od grudnia 2016 roku, a wcześniej - od września 2016 - był p.o. szefa AW. Szefa AW powołuje i odwołuje premier po uzyskaniu opinii Prezydenta RP, sejmowej komisji ds. służb specjalnych i rządowego kolegium ds. służb specjalnych. Zobacz również: Kierowcy czekają na otwarcie Trasy Łagiewnickiej. Termin wciąż niepewny

