Woda jest niezdatna do spożycia w części miejscowości Lipowa w powiecie żywieckim. Wykryto w niej bakterie Escherichia coli. Problemy z wodą wciąż mają mieszkańcy Wilkowic w powiecie bielskim. Choć parametry się poprawiają, wodę można pić tylko po przegotowaniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W części miejscowości Lipowa w powiecie żywieckim woda z kranu nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych. Woda podawana z sieci nie jest zdatna do kąpieli i mycia, w tym zębów - informuje Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Żywcu. Woda może być używana tylko do spłukiwanie toalet.

Pełny komunikat sanepidu tutaj .

Od ponad tygodnia trwają problemy z wodą w ze Stacji Uzdatniania Wody należącej do Spółki Wodociągowej w Wilkowicach przy ul. Strażackiej 3. Tam również na początku stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. Teraz już ich nie ma, ale przekroczone są normy innych parametrów, takich jak mętność. Tylko po przegotowaniu woda nadaje się do przygotowywania posiłków, mycia zębów, naczyń czy spożywanych na surowo warzyw i owoców. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że parametry stabilizują się. Jeszcze dziś ma zostać wydany nowy komunikat dotyczący przydatności wody do spożycia. Więcej informacji znajdziecie tutaj .