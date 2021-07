Nawet 13 proc. polskich rodziców żałuje, że zdecydowało się na posiadanie dziecka - wynika z badania Uniwersytetu SWPS. Rodzice, którzy żałują posiadania dzieci częściej mieli traumatyczne dzieciństwo, mają wyższy poziom objawów depresyjnych i niepokoju - zaznaczają naukowcy.

Badanie: 13 proc. polskich rodziców żałuje, że ma dzieci / Darek Delmanowicz / PAP

Mimo, że np. 95 proc. mieszkańców USA, 93 proc. Europejczyków i 95 proc. Europejek deklaruje, że chciałoby mieć dzieci, to bycie rodzicem nie zawsze daje szczęście - takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez doktora Konrada Piotrowskiego z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.



13 proc. polskich rodziców nie jest zadowolonych ze swojego wyboru dotyczącego posiadania dziecka. Wcześniejsze projekty badawcze sugerowały, że w podobnej sytuacji jest nawet 8 proc. rodziców w USA i w Niemczech.

Jak przeprowadzono badanie?

Polacy naukowcy przeprowadzili ankiety wśród 1775 polskich rodziców w wieku od 18 do 40 lat oraz w dodatkowej grupie 1280 osób mających dzieci w wieku 18-30 lat. Badacze pytali ich m.in. o to, czy podjęliby taką samą decyzję dotycząca rodzicielstwa, gdyby mogli cofnąć się w czasie. Uczestnicy odpowiadali też na pytania związane z ich stanem psychicznym, sytuacją społeczną i demograficzną.



W pierwszej grupie 13,6 proc., a w drugiej - 10,7 proc. badanych wyraziło żal, że zostało rodzicami. Osoby żałujące decyzji o rodzicielstwie pochodziły z różnych grup społecznych.



"Odkryliśmy, że rodzice, którzy żałują posiadania dzieci częściej mieli traumatyczne dzieciństwo naznaczone przemocą i odrzuceniem, mają wyższy poziom objawów depresyjnych i niepokoju, są wrażliwsi na ocenę i krytykę, a także doświadczają silnego wypalenia. Żal związany z byciem rodzicem wiązał się też z sytuacją finansową. Także wychowywanie dziecka samemu zwiększa prawdopodobieństwo, że rodzic będzie żałował posiadania dziecka" - wyjaśnia autor pracy, która ukazała się na łamach pisma "PLOS ONE".

Opieka nad cudzym dzieckiem nie daje pełnego obrazu bycia rodzicem





Naukowcy podkreślają jednak, że zauważone korelacje niekoniecznie świadczą o związku przyczynowo-skutkowym. Przyszłe badania będą dopiero mogły jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o przyczyny żalu i pogłębić zrozumienie zjawiska, sprawdzając np. jak różne jego nasilenie wpływa na rozwój dzieci.



Naukowcy podejrzewają, że samopoczucie w roli rodzica jest silnie uwarunkowane osobowościowo i co więcej żal może nasilać psychopatologię wśród rodziców oraz wzmacniać destrukcyjne postawy wobec dzieci.



Jak podkreślają specjaliści z Uniwersytetu SWPS rzadko myślimy o tym, że rodzicielstwo wiąże się również z pewnym ryzykiem, gdyż jest to decyzja, której konsekwencje będą towarzyszyć nam do końca życia. Nawet rozwód, czy zerwanie kontaktu z dzieckiem nie zmieniają świadomości bycia rodzicem - zwracają uwagę psycholodzy. Jednocześnie nie da się przewidzieć swojego samopoczucia w nowej roli, zanim się jej w pełni nie podejmie - opieka nad cudzym dzieckiem nie daje pełnego obrazu bycia rodzicem.