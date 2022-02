Na terenie całej Polski doszło do awarii linii alarmowej 112. Przez kilka godzin setki połączeń czekały w kolejce do dyspozytorów. Wiele osób w ogóle nie mogło zrealizować połączenia. Jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik - działanie linii zostało przywrócone do normalnego funkcjonowania.

REKLAMA